Il teardown della versione 6.3 dell’APK di Android Auto ci permette di scoprire alcune delle novità a cui il team di sviluppo di Google sta lavorando.

Messaggi di allerta per il debug USB…

Le stringhe di codice scoperte dai colleghi di 9to5google indicano che Android Auto potrebbe bloccare la connessione con lo smartphone nel caso in cui fosse attiva l’opzione di debug USB:

<string name=”usb_debugging_message”>”A connection to a vehicle may be prevented when USB debugging is enabled. Turn off “USB debugging” in “Developer options” and try again.”</string>

<string name=”usb_debugging_resolution_text”>”Settings”</string>

<string name=”usb_debugging_title”>”USB Debugging is enabled”</string>

Dalle poche informazioni disponibili, sembra che al momento le stringhe di codice rappresentino un messaggio di allerta e nulla più, come parte di un nuovo menu circa “Problemi di connettività“, com’è possibile osservare dall’immagine di esempio sottostante e dal relativo codice.

<string name=”settings_connection_troubleshooter_title”>”Connectivity Troubleshooter”</string>

<string name=”settings_connection_troubleshooter_summary”>”Check for any current issues with your connection.”</string>

<string name=”settings_connection_enable_troubleshooter_title”>”Enable troubleshooter feedback”</string>

<string name=”settings_connection_enable_troubleshooter_summary”>”Capture a bug report to send to Google when connection issues are detected.”</string>

<string name=”connection_session_overview_title”>”Android Auto Connection Detector”</string>

<string name=”connection_session_overview_message”>”Feedback automatically captured during Android Auto startup.”</string>

… e più libertà sul tema di Google Maps

Il teardown svela inoltre un piccolo cambiamento relativo alla gestione della modalità giorno/notte di Google Maps su Android Auto. Il codice suggerisce che l’utente potrà decidere se impostare un tema predefinito per l’app oppure di fare in modo che il tema combaci con quello impostato su Google Maps per lo smartphone.

<string name=”settings_day_night_mode_car_controlled_title”>”Automatic”</string>

<string name=”settings_day_night_mode_day_title”>”Day”</string><string name=”settings_day_night_mode_night_title”>”Night”</string><string name=”settings_day_night_mode_title”>”Day/Night mode for Maps”</string>

<string name=”settings_day_night_mode_unavailable_summary”>”N/A”</string>

Come sempre ci teniamo a sottolineare che queste novità carpite tramite il teardown dell’applicazione (versione 6.3) indicano solo la presenza di queste stringhe di codice all’interno di Android Auto, ma non abbiamo idea se e quando verranno effettivamente rese operative dal team di sviluppo di Google. Vi terremo informati non appena ci saranno eventuali novità in merito.