Iliad continua ad ampliare la propria rete di corner Simbox in tutta Italia, proseguendo così l’attività di diffusione del proprio brand anche offline grazie a questi angoli che rendono possibile l’attivazione di una SIM dell’operatore in totale autonomia. La novità è che nel corso di questa settimana la società francese ha installato oltre 50 nuovi corner presso i punti vendita Unieuro in tutta Italia.

La notizia arriva a pochi giorni dall’ufficialità dell’acquisizione da parte di Iliad del 12% della quota di capitale sociale di Unieuro, di cui l’1,9% acquistato tramite un contratto di equity swap con scadenza fissata per il 17 settembre 2021.

Questa non è la prima volta che l’operatore francese ha installato dei propri corner nei punti vendita Unieuro, anzi, la partnership con la catena di elettronica di consumo ormai risale al 17 gennaio 2019.

Cresce il numero di corner Iliad presenti in Italia

La collaborazione si è rivelata più che proficua visto che da quel momento il numero di corner è cresciuto sempre di più arrivando a toccare un totale di oltre 2000 punti vendita dell’operatore francese distribuiti sul territorio nazionale.

La maggior parte dei nuovi punti vendita si trovano in Campania, Puglia e Sicilia ma ve ne sono diversi anche in Abruzzo, Basilicata, Marche, Calabria e Veneto. Inoltre, tutti i nuovi corner installati nei 50 punti vendita Unieuro sono già pienamente operativi e pronti ad accogliere i clienti.

La notizia dell’installazione di nuovi corner Iliad va, dunque, a rafforzare la collaborazione con Unieuro che si sta rivelando sempre più redditizia.

