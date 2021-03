Proprio di recente vi abbiamo parlato di come Iliad abbia attivato nuovi corner per l’attivazione di SIM e stia per aprire un nuovo store a sud di Milano. Con l’attivazione di ulteriori Simbox, l’operatore arriva ad un ottimo risultato, raggiungendo i 2000 punti vendita in tutta Italia. La copertura delle Simbox nei punti commercialmente strategici come centri commerciali e GDO è ormai piuttosto capillare e l’azienda continuerà la sua espansione con i nuovi Iliad Express e Iliad Point attivi presso i punti Snaipay presso i quali si possono acquistare SIM anche in contanti, a differenza delle Simbox in cui questo non è possibile.

I nuovi corner Iliad saranno installati in 10 punti vendita Unieuro, ecco la lista:

Unieuro Calolziocorte Corso Europa 66, Calolziocorte, Lecco;

Corso Europa 66, Calolziocorte, Lecco; Unieuro Lecco Corso Carlo Alberto angolo Via Antonio Rosmini, Lecco;

Corso Carlo Alberto angolo Via Antonio Rosmini, Lecco; Unieuro Torino Corso Cadore 40/D, Torino;

Corso Cadore 40/D, Torino; Unieuro Bagnolo Piemonte Via Cuneo 19, Bagnolo Piemonte, Cuneo;

Via Cuneo 19, Bagnolo Piemonte, Cuneo; Unieuro Montesilvano Via Vestina 130, Montesilvano, Pescara;

Via Vestina 130, Montesilvano, Pescara; Unieuro Faenza Viale delle Ceramiche 10B, Faenza, Ravenna;

Viale delle Ceramiche 10B, Faenza, Ravenna; Unieuro Roma Via Vittorio Metz 11/13, Roma;

Via Vittorio Metz 11/13, Roma; Unieuro Castelcucco Via Guglielmo Marconi 52, Castelcucco, Treviso;

Via Guglielmo Marconi 52, Castelcucco, Treviso; Unieuro Colceresa Via G. Marconi 119, Colceresa, Vicenza;

Via G. Marconi 119, Colceresa, Vicenza; Unieuro Lendinara Via Santa Maria Nuova 59, Lendinara, Rovigo;

Ricordiamo che in questo periodo di pandemia gli Iliad Store seguono tutti i protocolli di sicurezza sanitari sia per i clienti che per i dipendenti, proprio come i Corner.