Nella mattina di oggi, 8 aprile 2021, Samsung Electronics ha presentato la nuova iniziativa “Scegli Green“, attraverso la quale persegue l’obiettivo dichiarato di un futuro più sostenibile.

La nuova campagna di Samsung, volta ad accrescere la consapevolezza dei consumatori e a condurre a scelte all’insegna della sostenibilità anche in ambito tecnologico, si sposa perfettamente con l’approccio Going Green presentato al CES 2021 ed è stata presentata con queste parole da Francesco Cordani, Head of Marcom Samsung Electronics Italia:

«La sostenibilità, da sempre al centro della nostra strategia di sviluppo, sta accrescendo ulteriormente il proprio ruolo e valore all’interno della nostra offerta, permettendoci di aiutare i consumatori a comprendere i benefici per sé stessi e per l’ambiente e le possibilità che si generano dal fare scelte consapevoli. La nostra missione è infatti quella di integrare sempre più la sostenibilità nel nostro business e nei nostri prodotti, rendendo le nostre tecnologie e soluzioni sempre più green sotto il profilo dell’impronta ecologica, dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica».

Samsung “Scegli Green”: prime iniziative concrete

Al di là dell’impegno a parole, è interessante vedere quali sono le prime iniziative concrete che Samsung ha messo in campo con la campagna “Scegli Green“.

Partendo dal settore delle TV e dell’intrattenimento, con la line-up 2021 il produttore sudcoreano ha lanciato il primo telecomando a energia solare, che si ricarica grazie alle fonti luminose già presenti in casa ed elimina così la necessità di sostituire le batterie (si parla di 99 milioni di batterie in sette anni).

Senza dimenticare il nuovo “eco-packaging” delle TV, che rende possibile riciclare ogni anno fino a 200.000 tonnellate di scatole di cartone ondulato.

Inoltre, dato che a settembre 2021 si compirà il passaggio al DVB-T2, fino al 25 aprile sarà attiva sullo shop online di Samsung la promozione che permette di acquistare TV della gamma 2020 e ottenere il ritiro dell’usato (da riciclare) e un rimborso massimo di 2.188 euro.

Naturalmente Samsung non ha mancato di pensare anche agli smartphone. Giusto questa mattina vi abbiamo parlato del particolare riutilizzo dei vecchi Samsung, qui invece parliamo delle iniziative per “Scegli Green” all’insegna dell’economia circolare.

Ad esempio, acquistando o noleggiando un Samsung Galaxy S21 5G, un Samsung Galaxy S21+ 5G o un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il cliente può ottenere fino a 525 euro di rimborso, a seconda della quotazione del proprio usato.

In caso di acquisto di altri modelli delle serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold o Galaxy Flip, è previsto invece uno sconto immediato di 100 euro e un rimborso fino a 425 euro per il ritiro dell’usato.

Infine, i modelli della serie Galaxy A permettono di ottenere fino a 195 euro, in base alla valutazione dell’usato ritirato.

Il ritiro dell’usato è importante ai fini di una rottamazione sicura e dunque di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente. Questo naturalmente, a patto di non poter o voler compiere la scelta ancora più green di tenere il proprio dispositivo finché funziona.

Per maggiori dettagli su “Scegli Green” di Samsung, visitate la pagina ufficiale dell’iniziativa.