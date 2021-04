Samsung è una delle azienda più attente al rilascio di aggiornamenti software per i propri smartphone, spesso addirittura al di sopra di Google per quanto riguarda l’arrivo delle patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy A52 riceverà aggiornamenti mensili

In queste ore il colosso sudcoreano ha modificato la lista dei modelli di smartphone indicati a ricevere gli aggiornamenti mensili, trimestrali o semestrali. Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ rientrano ufficialmente all’interno degli smartphone Android che riceveranno aggiornamenti di sicurezza trimestrali, mentre il nuovo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A52 – sia nelle versione 4G che 5G – fra quelli che riceveranno aggiornamenti di sicurezza ogni mese. Il modello Samsung Galaxy A72 fa parte di quelli con gli aggiornamenti di sicurezza trimestrali.

L’azienda assicura per i suoi smartphone 4 anni di aggiornamenti software con i primi tre anni caratterizzati da patch di sicurezza a cadenza mensile, con l’ultimo anno (il quarto, quindi) con 4 patch di sicurezza complessivi scanditi ogni tre mesi.

L’arrivo di uno smartphone all’interno della lista dei terminali che si aggiorneranno ogni trimestre, come la serie Samsung Galaxy S9, indica l’avvicinarsi della fine del suo ciclo di supporto ufficiale. Gli amanti del modding temono poco questa eventualità ma, anzi, guardano speranzosi al vasto universo di custom ROM pronte per essere installate; gli altri, invece, possono fare affidamento ai migliori smartphone Android o ai migliori smartphone Samsung per scovare il prossimo dispositivo da utilizzare per i prossimi anni.

