Il mondo delle cuffie true wireless vede Google impegnato con la famiglia di prodotti Google Pixel Buds, di cui il modello Google Pixel Buds 2 rappresenta quello più recente. Nonostante qualche problema fastidioso che affligge il dispositivo da ormai qualche tempo, le cuffie true wireless del colosso di Mountain View sono caratterizzate da un audio di alto livello e da alcune feature decisamente interessanti.

A cosa sta lavorando Google?

Al fine di incrementare la propria presenza all’interno di un mercato sempre più competitivo e affollato, il ramo wearable di Google può adesso contare sul know how di Dysonics, una startup specializzata nello sviluppo di particolari algoritmi in grado di offrire audio a 360° tramite le cuffie. Infatti, come si può notare nella pagina LinkedIn dell’azienda, “Poiché le cuffie sono ora i dispositivi più utilizzati per ascoltare i media, Dysonics sta cambiando radicalmente l’audio delle cuffie rendendolo più realistico e coinvolgente. Dysonics utilizza algoritmi proprietari per creare esperienze sonore coinvolgenti a 360 ° tramite cuffie che ricreano l’effetto naturale di essere circondati da altoparlanti in uno spazio reale.”

Come sottolineano i colleghi di Protocol che per primi hanno scoperto l’acquisizione di Dysonics da parte di Google, alcuni dipendenti passati in forza al colosso statunitense starebbero lavorando alla realizzazione di “dispositivi audio“. È molto probabile che gli ingegneri Google stiano studiando gli algoritmi della startup per offrire il supporto all’audio a 360° sui nuovi modelli di Google Pixel Buds, così da competere ad armi pari con le rispettive versioni disponibili su AirPods Pro di Apple e sulle Galaxy Buds Pro di Samsung.

