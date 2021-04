I Chromebook sono pronti ad arricchire le proprie funzioni grazie all’arrivo di Android 11. Chrome OS, infatti, non è l’unico sistema operativo a rappresentare il cuore pulsante dei laptop di Google. Alla base di esso c’è una grande porzione di Android, il quale permette ai Chromebook di integrare insieme ai tab di Google Chrome anche le app native del sistema operativo di Mountain View.

A differenza di quanto si possa pensare, avere l’ultima versione di Android sul proprio Chromebook non è così importante come avviene sugli smartphone, in quanto è Google stessa ad aggiornare Chrome OS indipendentemente dalla versione presente sul proprio dispositivo.

Poter contare sull’ultimissima release diventa, però, fondamentale per poter far girare al meglio le app native di Android sul proprio Chromebook in modo da poter trarre vantaggio delle feature introdotte con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo. Google ha, infatti, rivelato che aggiornerà i Chromebook ad Android 11 a partire da Chrome versione 90, attualmente nel canale beta.

L’aggiornamento ad Android 11 porterà in dote ai Chromebook alcune funzioni di rilievo tra cui la tanto amata dark mode e la “uniform app scaling”. Tale funzione migliorerà drasticamente l’esperienza utente delle app Android su Chrome OS (non essendo progettate nativamente per i Chromebook) in quanto si occupa di ridimensionare le app del 25% in modo da rendere gli elementi touch più semplici da selezionare e il testo più leggibile.

Quali Chromebook riceveranno Android 11

In una pagina di una repository del Chromium Gerrit è stata trovata una lista dei nomi in codice di tutti i dispositivi Chrome OS, laptop, tablet e desktop che riceveranno l’aggiornamento ad Android 11. I colleghi di Android Police hanno convertito i nomi in codice presenti nella lista negli equivalenti nomi di vendita dei dispositivi.

Nelle immagini seguenti trovate la lista completa, in ordine alfabetico, dei dispositivi Chrome OS che potranno beneficiare dell’aggiornamento ad Android 11.

Potrebbe interessarti anche: La beta di Android 11 si fa spazio su alcuni Chromebook: ecco le novità