Le ultime indicazioni di mercato indicano chiaramente una incredibile crescita del numero di Chromebook commercializzati, sicuramente per via della didattica a distanza ma anche – e soprattutto – per merito del grande lavoro che Google sta facendo con questi particolari prodotti, anche grazie all’aiuto delle tante aziende OEM che ormai da diversi mesi li portano anche in Italia.

Tante ottimizzazioni sotto il cofano

In queste ore, come riportano i colleghi di AndroidPolice, la versione beta di Android 11 di Chrome OS è finalmente in fase di rilascio super alcuni Chromebook. Da quel che riportano, si evidenzia come non siano stati fatti passi indietro per quanto riguarda le prestazioni o grandi miglioramenti; il grosso delle novità è tutto sotto il cofano, a livello di codice, sebbene vengano portate all’attenzione alcune feature piuttosto interessanti.

La modalità scura viene estesa alla maggioranza degli elementi della UI del sistema operativo e delle app, rendendo l’utilizzo del computer molto più appagante e meno affaticante per gli occhi. Viene riportato che alcune applicazioni importanti, come il Play Store, utilizzano ancora il tema chiaro, ma è lampante che anche lo store di Google abbraccerà il tema scuro una volta terminata la beta. Con la beta di Android 11 migliora l’app scaling delle applicazioni, con i font e il layout delle applicazioni adesso più grande, più leggibile, più appagante. Al momento è possibile bilanciare il tipo di app scaling tramite il pannello delle impostazioni per Sviluppatori.

Al momento sembra che la beta di Android 11 per Chrome OS sia limitato ai Chromebook basati sulle schede madri “Hatch“, ma è probabile che verrà esteso anche al resto delle piattaforme nel corso delle prossime settimane.

