TIM ha prorogato le offerte coupon della serie Sprint da 7,99 euro al mese

Nei giorni scorsi TIM ha prorogato la disponibilità delle offerte coupon della serie Sprint, che possono essere attivate solo online ed esclusivamente da parenti e amici dei dipendenti dell’operatore mediante l’utilizzo di un link o di un codice dedicato.

La nuova scadenza è fissata per il 31 maggio 2021, pertanto, a meno di ulteriori proroghe, sarà quello il termine ultimo per l’attivazione.

A tal riguardo va ricordato che il costo di attivazione è azzerato, il primo mese viene offerto gratuitamente e la nuova SIM, che ha un costo di 25 euro con 20 euro di credito incluso, viene spedita al domicilio del nuovo cliente, con pagamento tramite contrassegno direttamente al corriere.

Le offerte TIM Sprint sono piuttosto interessanti per il rapporto tra il bundle messo a disposizione e il prezzo del rinnovo mensile. Si tratta di soluzioni operator attack, pertanto possono essere attivate solo dai clienti provenienti da specifici operatori concorrenti.

Il listino si compone di tre offerte, TIM Sprint One, TIM Sprint Two e TIM Sprint Three, accomunate dalla compatibilità con il meccanismo di convergenza fisso-mobile TIM Unica e dall’inclusione gratuita del piano TIM Base e Chat (di norma costa 2 euro al mese). Ecco un riepilogo dei dettagli di ciascuna offerta: