Vodafone TOBi lancia un quiz per Pasqua con offerte e servizi in palio

Nella giornata di oggi, 3 aprile 2021, Vodafone TOBi – assistente digitale gratuito dell’operatore rosso – dà il via ad un nuovo quiz dedicato alla Pasqua, che mette in palio offerte e servizi di Vodafone.

Il quiz menzionato sarà attivo nella giornata di oggi e poi lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo), mentre invece la giornata di domani, ovvero la domenica di Pasqua, vedrà il brand Vodafone rinnovarsi anche in Italia all’insegna dello slogan “Together We Can“.

In particolare, andrà in onda in TV lo spot “La ragazza inarrestabile” e, per l’occasione, l’evento di Vodafone TOBi verrà messo momentaneamente in pausa. Questo perché, per dare il giusto risalto alla nuova immagine del brand, l’assistente digitale si occuperà di fare da ambassador e di presentarlo ai clienti.

Vodafone TOBi: quiz di Pasqua e premi

Dopo questa breve pausa, l’evento di Vodafone TOBi tornerà attivo e con esso i premi messi in palio.

I clienti interessati a partecipare, potranno farlo sia tramite la sezione dedicata dell’applicazione My Vodafone, sia recandosi sulla pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore (ecco il link diretto).

Per l’occasione, l’icona di TOBi subirà un leggero restyling a tema con l’inserimento di un uovo di Pasqua colorato.

A prescindere dalla correttezza della riposta data dal cliente, TOBi proporrà l’attivazione del programma fedeltà Vodafone Happy Black, che costa 1,99 euro al mese ma potrà essere provato gratis grazie all’iniziativa Mese Vodafone (solo in caso di prima attivazione).

Vodafone Happy Black: novità di aprile 2021

A proposito di Happy Black, come sicuramente sapete già, il programma fedeltà offre regali e sconti esclusivi ai clienti iscritti grazie ad alcune partnership strette da Vodafone.

Queste collaborazioni vengono rinnovate periodicamente e per il mese di aprile 2021 ci sono alcune novità da segnalare:

nella sezione Shopping sono stati aggiunti: Cosaporto , sconto di 5 euro valido su una spesa minima di 30 euro per acquisti sul sito Cosaporto, con spese di spedizione gratuite; Yoox , sconto del 20% valido su una spesa minima di 125 euro per acquisti su Yoox, con spese di spedizioni gratuite; Kiko , sconto di 10 euro valido su una spesa minima di 30 per acquisti da Kiko Milano; Colvin , 30% di sconto per acquisti su Colvin, tramite una pagina web dedicata; Nescafè , sconto del 20% valido su una spesa minima di 12 euro sulla gamma di capsule Nescafé Dolce Gusto, direttamente online; Chicco , sconto di 25 euro valido su una spesa minima di 60 euro per acquisti sullo shop online e nei negozi Chicco.

sono stati aggiunti: , sconto di 5 euro valido su una spesa minima di 30 euro per acquisti sul sito Cosaporto, con spese di spedizione gratuite; , sconto del 20% valido su una spesa minima di 125 euro per acquisti su Yoox, con spese di spedizioni gratuite; , sconto di 10 euro valido su una spesa minima di 30 per acquisti da Kiko Milano; , 30% di sconto per acquisti su Colvin, tramite una pagina web dedicata; , sconto del 20% valido su una spesa minima di 12 euro sulla gamma di capsule Nescafé Dolce Gusto, direttamente online; , sconto di 25 euro valido su una spesa minima di 60 euro per acquisti sullo shop online e nei negozi Chicco. nella sezione Tempo Libero sono stati aggiunti: Life Learning, 3 corsi gratuiti a scelta su una selezione su Life Learning; Virgin Active, in regalo 2 mesi di abbonamento ai contenuti digitali Virgin Active Revolution.

Nelle sezioni Intrattenimento e Viaggio non ci sono nuove collaborazioni da riportare.

Contestualmente sono giunte al termine alcune partnership e le relative promozioni, ovvero: Upim, Blukids, Croff, Adidas, Bata, Quomi, Penny Market, Nespresso, Uber Eats, Nutribees.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Vodafone Happy Black.

Altre offerte con Vodafone TOBi

Oltre a Vodafone Happy Black, ci sono altre offerte e servizi che TOBi proporrà ai clienti partecipanti al quiz di Pasqua, come Infinito Special e Digital Privacy e Security, sempre in prova gratuita per il primo mese grazie a Mese Vodafone.

In particolare, con Infinito Special, i clienti potranno provare gratis per un mese un’offerta 5G tutto illimitato tra Infinito Gold e Infinito Black e poi scegliere se tenerla (con rinnovo automatico) oppure tornare indietro alla propria offerta precedente.

Per quanto riguarda il servizio di navigazione sicura Vodafone Digital Privacy e Security, al termine del primo mese di prova gratis, il cliente potrà scegliere se disattivarlo o se mantenerlo attivo con uno dei due piani previsti (standard a 1,99 euro al mese e Family a 3,99 euro al mese).