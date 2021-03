Cattive notizie per i fan di LG che aspettavano con trepidazione il lancio di LG Rainbow, il nuovo top di gamma della compagnia sud coreana che dovrebbe integrare anche una stylus pen. Le informazioni che giungono dal Paese asiatico sono poco rassicuranti, che si sommano ai rumor che da tempo vedono LG impegnata in trattative per cedere la propria divisione mobile.

Lancio “sospeso ” per LG Rainbow

Secondo quanto riporta il quotidiano coreano IT Chosun, il 26 febbraio LG e alcuni operatori mobili avrebbero dovuto procedere con una serie di test sul campo, per verificare gli apparati radio di LG Rainbow, in vista della commercializzazione che sarebbe stata pianificata per il mese di marzo.

È stato lo stesso produttore a sospendere i test, rimandando a tempo indeterminato il lancio di LG Rainbow, in vista della probabile cessione della divisione mobile, sempre se qualcuno si farà avanti con una offerta ritenuta adeguata. A quanto pare diversi partner era stati allertati per questo evento ma sembra che ora sia tutto fermo sul fronte dello sviluppo, come conferma anche un portavoce di LG, secondo cui la compagnia sta riflettendo sul proprio futuro.

Ricordiamo che LG aveva deciso di intraprendere un nuovo percorso per quanto riguarda la divisione mobile, con Explorer Project destinato a sviluppare nuovi fattori di forma e Universal Line concentrata su modelli più tradizionali, tuttora apprezzati dal grande pubblico. LG Rainbow, col suo design “tradizionale” era destinato a raccogliere l’eredità di LG Velvet, con il chiaro scopo di ottenere risultati migliori.

A quanto pare anche BOE, la compagnia cinese che stava sviluppando lo schermo per LG Rollable, è stata messa in attesa, segno che LG non ha le idee chiare. Nei giorni scorsi infatti aveva negato che lo smartphone “arrotolabile” fosse stato sospeso e che lo sviluppo stava procedendo come da programmi.