Come anticipato alcuni giorni fa, oggi è iniziato il lancio della beta 3 di HarmonyOS per gli sviluppatori. Secondo quanto riferito Huawei ha iniziato a inviare agli sviluppatori la build versione 2.0.0.46 delle dimensioni di 0,97 GB.

Il pacchetto di aggiornamento introduce una serie di nuovi miglioramenti e ottimizzazioni per l’ormai prossimo sistema operativo mobile della società, ma per il momento il log delle modifiche non menziona ancora alcuna nuova funzionalità specifica.

Il log delle modifiche è piuttosto generico e riporta l’aggiunta di oltre 1000 API HarmonyOS, del controllo Java per regolare le impostazioni dell’interfaccia di sistema, delle API di rete e altro ancora, oltre a più funzionalità per i dispositivi multipiattaforma.

Altre novità riguardano l’aggiunta della funzione di installazione gratuita FA, un più efficiente meccanismo di gestione della memoria e una nuova diagnosi dei guasti alle unità insieme a un meccanismo di ripristino.

Il beta test pubblico di HarmonyOS inizierà ad aprile

Dopo il completamento del beta test per sviluppatori Huawei aprirà il reclutamento per la beta pubblica di HarmonyOS a partire dal prossimo aprile.

Nel corso del 2021 la società prevede di installare HarmonyOS su milioni di smartphone Huawei, alcuni dei quali riceveranno direttamente il nuovo sistema operativo.