Nel primo trimestre del 2021 dovrebbe sbucare OnePlus Nord SE, secondo quanto emerso tempo fa. Ci aspettiamo sia un nuovo smartphone di fascia media mutuato proprio sul telefono da cui prende il nome.

Rispetto a OnePlus Nord (in copertina) si è parlato di una batteria più capiente e di un sistema di ricarica più rapido. Tuttavia, le ultime indiscrezioni già spengono gli entusiasmi per quel che riguarda ulteriori novità sostanziali.

Dettagli e anticipazioni sul “nuovo” OnePlus Nord SE

Al riguardo Max Jambor, informatore legato a PhoneArena, ha parlato di un OnePlus Nord SE tale e quale al modello attualmente in commercio da cui si pensava prendesse solo uno spunto.

Gli unici cambiamenti, a suo dire, sarebbero estetici: leggasi sfondi personalizzati e una scocca posteriore differente. D’altronde quel suffisso SE starebbe per Special Edition, il che suggerisce quanto anticipato per un’edizione che dovrebbe beneficiare della firma del designer Joshua Vides (noto per aver collaborato con marchi come Fendi e Converse).

Dunque, se così fosse OnePlus Nord SE dovrebbe presentarsi con quel medesimo schermo forato di tipo AMOLED da 6,44 pollici di diagonale, che tiene nascosto un SoC Snapdragon 765G, sei fotocamere (fra anteriori e posteriori) e la medesima batteria da 4.115 mAh ricaricabile a 30 watt.

Il lancio, come anticipato, dovrebbe collocarsi a marzo, periodo che rende possibile un annuncio fianco a fianco con la prossima serie OnePlus 9. Vi terremo aggiornati.