OnePlus Nord N10 5G, lanciato a fine 2020 dall’azienda cinese per ingrossare le fila della propria offerta nella fascia media, avrà nel 2021 un successore; il dispositivo, conosciuto ad oggi solo tramite il nome in codice Ebba, si mostra nel primo render non ufficiale: ecco come dovrebbe essere.

Il nuovo OnePlus Nord N10 5G nel primo render

I render, pubblicati da @OnLeaks, mostrano un design familiare, con pochissime differenze rispetto a OnePlus Nord N10 5G; presente un display che copre quasi l’intero lato frontale, con un piccolo foro dedicato alla fotocamera nell’angolo in alto a sinistra. Il pannello dovrebbe mantenere le stesse dimensioni del modello precedente, ovvero 6,49 pollici, ma potrebbe esserci un piccolo salto di qualità con un refresh rate aumentato a 120 Hz.

Sul bordo inferiore presente uno speaker, il foro per il jack da 3,5 mm e la porta USB Type-C, mentre il sensore per le impronte digitali abbandona il lato posteriore spostandosi sul lato. Tre le fotocamere principali, una in meno rispetto a OnePlus Nord N10 5G, visto che OnePlus avrebbe deciso di abbandonare il sensore macro da 2 megapixel.

Non resta che attendere ulteriori informazioni, magari ufficiali, sul successore di OnePlus Nord N10 5G.

In copertina OnePlus Nord N10 5G