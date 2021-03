Grazie alla scoperta di uno sviluppatore abbiamo la possibilità di vedere come potrebbero essere gli indicatori per la privacy in Android 12. Con una crescente sensibilità dei consumatori sul tema della privacy, anche aziende come Google si stanno adeguando, tanto è vero che proprio qualche settimana fa l’azienda californiana ha annunciato che non traccerà più la nostra navigazione web. In effetti, gli indicatori per la privacy sono già presenti su Android 11, ma a quanto pare questi verranno migliorati, nelle funzionalità e nel design.

Lo sviluppatore kdrag0n è riuscito a scovare questi indicatori ridisegnati nella seconda Developer Preview di Android 12, mostrando poi su Twitter gli screenshot dell’implementazione scelta da Google. Sulla statusbar troviamo un icona verde che tramite un tap apre un menù a tendina, il quale ci mostra quali app hanno accesso in quel momento a microfono, fotocamera e localizzazione, anche se quest’ultimo al momento non è funzionante.

This is what it looks like with location, camera, and microphone all active at the same time. Unfortunately, location doesn't show up in the app usage details (yet). pic.twitter.com/GyzqEf1mNr — kdrag0n (@kdrag0n) March 19, 2021

Gli screenshot forniti dallo sviluppatore non mostrano nel dettaglio l’icona verde presente sulla statusbar ma sappiamo essere quella l’impostazione grafica scelta da Big G, grazie ad altri screenshot trapelati qualche tempo fa. L’icona, non appena apriamo un app che richiede uno dei tre permessi, è di forma estesa mentre dopo un po’ diventa semplicemente un puntino verde, in maniera simile ad iOS 14.

Parliamo comunque di una feature che fa parte di una beta, e come già capitato in passato, è possibile che questa non arrivi nella release finale. Sembra comunque che ci sia la possibilità concreta che i nuovi indicatori per la privacy arrivino effettivamente sulla versione stabile di Android 12, visto che la funzione, più semplice e grezza, è già presente sia su Android 11 che su iOS 14.