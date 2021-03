Nella giornata di oggi, 18 marzo 2021, Huawei ha rinnovato la selezione di offerte attivate sul proprio e-shop nell’ambito della “campagna di primavera” e ne ha anche aggiunto un paio in formato flash su dispositivi indossabili ottimi: lo smartwatch Huawei Watch GT 2 e le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3.

Mentre questa mattina vi avevamo presentato la selezione completa delle offerte primaverili di Huawei, comprensiva di laptop della serie MateBook e di numerosi smartphone, tablet e wearable, questa volta ci concentriamo unicamente sulle due offerte flash.

Huawei campagna di primavera: offerte flash (18 – 19 marzo 2021)

Partiamo col dire che, come per tutte le altre offerte di questa iniziativa promozionale, anche in questo caso Huawei garantisce la spedizione rapida in 1-2 giorni lavorativi e gratuita su tutti gli ordini, oltre al Servizio di Assistenza Dedicato 7 giorni su 7.

Più nello specifico va poi precisato che le due offerte flash di seguito riportate saranno disponibili, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solo per le giornate di oggi (18 marzo) e domani (19 marzo). Ecco le offerte:

Huawei FreeBuds 3 a 99,9 euro (sconto di 79,1 euro rispetto al prezzo di listino di 179 euro)

Huawei Watch GT 2 Night Black a 99 euro con codice AGT2NBMAR (sconto di 100,9 euro rispetto al prezzo di listino di 199,9 euro).

Tutte le altre offerte dello store Huawei per la campagna di primavera sono disponibili al link sottostante:

Offerte Huawei campagna di primavera (18 – 26 marzo 2021)

