Samsung Galaxy Note è uno gli smartphone maggiormente riusciti di Samsung, di fatto il capostipite dei telefoni Android che offrono la comodità di un display ampio e la possibilità di sfruttare una stylus per lavorare, disegnare e prendere appunti.

Dal lancio della famiglia Samsung Galaxy S21 si parlava dell’eventualità che l’azienda stesse valutando la possibilità di rimandare il lancio della serie Galaxy Note del 2021, e proprio nelle scorse ore il presidente del ramo mobile ha lasciato intendere che sarà proprio così. Lo stesso DJ Koh ha inoltre rimarcato che “La tempistica del lancio potrebbe essere diversa, ma faremo in modo di non deludere i consumatori di Galaxy Note.”

Appuntamento rimandato al 2022

Che fare mentre si attende il ritorno della serie Galaxy Note? Chi, oggi, è alla ricerca di uno smartphone Samsung con supporto alla S Pen può optare per due strade: controllare le offerte Amazon alla ricerca di qualche sconto importante sulla serie Samsung Galaxy Note 20 – decisamente molto valida -, oppure volgere il proprio sguardo a Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – qui la nostra recensione -, il primo smartphone Samsung in assoluto non appartenente alla famiglia Galaxy Note ad offrire pieno supporto alla stylus di Samsung.

L’attesa sembra essere ormai definitivamente rimandata al 2022, anno in cui il colosso sudcoreano dovrebbe tornare nuovamente a presentare due famiglie di smartphone di fascia alta senza più il timore di non poter soddisfare le richieste di mercato per colpa della crisi dei semiconduttori.

