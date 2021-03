E stato presentato in versione globale una decina di giorni fa ma Redmi Note 10 Pro, il più performante della nuova serie di smartphone di fascia media, arriverà in Italia solo nei prossimi giorni, entro la fine di marzo. Noi lo stiamo testando da qualche giorno, e presto vi proporremo la recensione completa, nel frattempo vi segnaliamo l’arrivo di un nuovo aggiornamento di sistema.

Nuova MIUI 12 per Redmi Note 10 Pro

Nonostante non sia ancora in commercio in Italia, Redmi Note 10 Pro, in versione globale, è già acquistabile in alcuni store online in due tagli di memoria e diverse colorazioni. Gli ingegneri della compagnia cinese sono già al lavoro per ottimizzare il software, che evidentemente non era ritenuto all’altezza del dispositivo e hanno rilasciato un primo aggiornamento che non porta novità sostanziali, tanto meno nuove patch di sicurezza.

Con MIUI 12.0.3.0.RKFEUXM, in roll out per Redmi Note 10 Pro, arrivano infatti due importanti ottimizzazioni. La prima riguarda una maggiore stabilità del sistema, per evitare crash delle applicazioni o blocchi momentanei, mentre la seconda va a eliminare alcuni rallentamenti nell’interfaccia, che rendevano l’esperienza meno fluida e coinvolgente.

Come installare MIUI 12 su Redmi Note 10 Pro

Se avete già acquistato il nuovo smartphone Redmi dovreste visualizzare una notifica che informa della disponibilità del nuovo aggiornamento. Nel caso non fosse presente è sufficiente aprire le Impostazioni, aprire la voce “Info sistema” e quindi toccare la scheda “Versione MIUI”. Verrà avviata una verifica sulla disponibilità dell’aggiornamento che dovrebbe mostrarvi la prima delle schermate presenti nella galleria soprastante.

Il file di aggiornamento pesa 256 MB, quindi può tranquillamente essere scaricato anche utilizzando la rete mobile se non avete una rete WiFi a disposizione. Al termine del download verificate di avere una sufficiente carica residua per avviare il processo di aggiornamento che richiederà qualche minuto per essere completato.

Dopo il riavvio del sistema potrete gustarvi il vostro nuovo smartphone, più reattivo e stabile rispetto alla versione precedente del software.

