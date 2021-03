Dopo avere messo a dura prova la resistenza di Sony Xperia Pro, JerryRigEverything ha deciso di smontare il costoso smartphone del produttore nipponico e scoprire come gli ingegneri hanno posizionato le varie componenti interne di questo telefono, pubblicando così uno dei suoi popolari video teardown.

Ricordiamo che Sony Xperia Pro è uno smartphone decisamente fuori dal comune, a partire dal prezzo di 2.500 dollari, pensato da Sony come un device dedicato a chi desidera farne un utilizzo professionale, in particolare per le foto o i video.

Tra le sue principali feature troviamo un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K HDR e aspect ratio in 21:9, un processore Qualcomm Snapdragon 865, il supporto alla connettività 5G, 8 GB di RAM, 512 GB di memoria integrata, una porta HDMI/USB 3.1 Gen 2, una scocca resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP65/68) e una batteria da 4.000 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Sony Xperia Pro frontalmente vanta un sensore da 8 megapixel mentre sulla parte posteriore si trova una tripla fotocamera con ottiche ZEISS e sensori da 12 megapixel (uno da 16 mm con Dual-PD AF, uno da 24 mm con Dual-PD AF OIS e uno da 70 mm con PDAF OIS).

Sony Xperia Pro fatto a pezzi da JerryRigEverything in video

Il filmato realizzato da JerryRigEverything difficilmente potrà servire a chi deciderà di affrontare la spesa necessaria ad acquistare lo smartphone di Sony per smontarlo a casa (dato il prezzo, infatti, il servizio di assistenza ufficiale è senza dubbio la soluzione più indicata per eventuali problemi) ma ci permette di scoprire cosa si nasconda sotto la sua scocca.

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione:

Ricordiamo che lo scorso mese Sony ha deciso di portare una feature di Sony Xperia Pro su due altri modelli dell’azienda (peraltro ben meno costosi) come Sony Xperia 1 II e Sony Xperia 5 II, facendo così felici gli appassionati di fotografia.