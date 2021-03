Dopo mesi di lamentele da parte degli utenti Wear OS by Google, pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia finalmente risolto un fastidioso bug di questa piattaforma dedicata ai dispositivi indossabili e che riguarda il comando “OK Google“.

Da tanto tempo si susseguono in Rete le segnalazioni di utenti relative al non corretto funzionamento del comando di attivazione vocale “OK Google”, tanto che nelle ultime settimane lo stesso team di sviluppatori ha dovuto riconoscere pubblicamente la sua esistenza, aggiungendo di essere già al lavoro su una possibile soluzione.

Finalmente è stato risolto un fastidioso bug di Wear OS

Ebbene, pare che la tanto attesa soluzione sia stata trovata e Google ha già iniziato a metterla a disposizione degli utenti della sua piattaforma per i dispositivi indossabili.

Così come rilevato dallo staff di DroidLife, ad esempio, il comando “OK Google” nelle scorse ore ha ripreso a funzionare correttamente sullo smartwatch TicWatch Pro 3 (ciò dopo l’installazione di appositi aggiornamenti per le app Google e Wear OS sull’orologio e per l’app Wear OS sullo smartphone).

Per quanto riguarda le applicazioni per lo smartwatch, la nuova versione di App Google è la 12.8.4.25 mentre quella di Wear OS è la 2.45.0.358809240 (per scaricarle è possibile aprire il Google Play Store sullo smartwtach, selezionare Le mie app e verificare se sono disponibili update).

Per verificare se il comando “OK Google” funziona sul proprio smartwatch, è necessario ricordare innanzitutto di abilitare la relativa opzione e quindi assicurarsi che il device sia attivo prima che il comando venga impartito (in pratica, la soluzione ideale per sfruttare la propria voce per interagire con lo smartwatch è attivare la funzionalità che risveglia l’orologio se si muove il polso). Per assicurarsi che “OK Google” sia attivato, è sufficiente accedere al menu delle impostazioni dell’orologio, quindi andare nella sezione Personalizzazione e toccare l’opzione che permette il rilevamento del comando “OK Google”.

