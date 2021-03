In tipico stile OnePlus, l’azienda ha pubblicato il teaser di un annuncio per l’8 marzo. Molto probabilmente ci troviamo di fronte al tanto atteso lancio della sua serie 9 di smartphone, oltre che del nuovo smartwatch.

L’azienda cinese ha infatti pubblicato una pagina sul proprio sito, con soltanto un’immagine che recita “Qualcosa di nuovo all’orizzonte.” e che indica che ormai il team di marketing OnePlus ha ben compreso come generare hype attorno al lancio dei suoi prodotti.

I diversi rumor che vedevano OnePlus annunciare i propri prodotti prima del solito, come ha fatto Samsung con la serie Samsung Galaxy 21, sembrano quindi essere corretti, se l’evento annunciato sul sito rispecchierà le aspettative.

I OnePlus 9 e Watch sembrano essere vicini

È probabile che i OnePlus 9 e 9 Pro siano equipaggiati con Snapdragon 888 mentre il 9R (la probabile versione economica) è possibile possa essere equipaggiato con lo Snapdragon 690, e andrebbe a riempire il gap di prezzo tra Nord e 9/9Pro. Inoltre è possibile che il 9R (di cui abbiamo parlato proprio ieri) possa essere riservato al mercato cinese e indiano.

Presumibilmente non si parlerà esclusivamente di smartphone in quanto è previsto l’annuncio del OnePlus Watch. Di questo prodotto sappiamo relativamente poco se non che probabilmente avrà un display circolare, due tasti fisici e svariati sensori per il controllo di battito cardiaco e ossigenazione del sangue, diventati ormai un must per gran parte dei wearable. Non è ancora chiaro se questo device monterà Wear OS o un sistema proprietario.

In ogni caso ormai non manca molto prima dell’annuncio ufficiale, ed è possibile che altri leak e notizie possano uscire prima del lancio.