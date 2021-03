La nota custom recovery TWRP ha esteso il supporto alla gamma Samsung Galaxy S21 in via non ufficiale, grazie allo sblocco del bootloader e al porting delle prime ROM custom.

In questo momento la serie Samsung Galaxy S21 offre alcuni tra i migliori smartphone Android in circolazione, soprattutto la variante Ultra che vanta una fotocamera principale da 108 MP, ma nonostante l’hardware di ottimo livello non tutti gli utenti sembrano apprezzare l’interfaccia One UI di Samsung, mentre altri sono preoccupati per l’aggressiva politica di eliminazione delle app in background.

Ecco le TWRP non ufficiali per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Il membro XDA Senior afaneh92 ieri ha rilasciato set separati di build TWRP 3.5.0 non ufficiali per le varianti con chipset Exynos e Snapdragon di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Dal momento che il supporto non è ancora ufficiale c’è ancora spazio per miglioramenti, tuttavia è da tenere presente che dopo il flash della ROM custom il dispositivo non potrà più ricevere aggiornamenti OTA.

Prima di iniziare è consigliato leggere attentamente le istruzioni per evitare di incorrere in problemi ed effettuare un backup preventivo, visto che è necessario cancellare l’intera partizione dei dati utente dello smartphone per eliminare la crittografia di serie.

A seguire trovate i link alle istruzioni e ai download delle TWRP per ognuno dei tre nuovi top di gamma Samsung.