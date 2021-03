ho. Mobile lancia oggi una nuova offerta ricca di traffico dati internet e destinata a tutti quei clienti che necessitano di un buon quantitativo di gigabyte perché magari non posseggono una linea fissa o si spostano spesso.

Nuova offerta ho. Mobile con 100 GB

L’offerta in questione, infatti, è conosciuta con il nome di “100 giga illimitati” e propone 100 gigabyte di traffico dati internet da usare con la rete 4G di Vodafone, con la consueta limitazione di 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS illimitati verso tutti al costo di 7,99 euro al mese.

Si tratta quindi di un’offerta telefonica adatta anche all’utilizzo in hotspot con un modem, o anche uno smartphone, e pensata per chi necessita di connettersi a internet con computer, televisioni e altri dispositivi del genere. L’offerta è attivabile nei negozi fisici e online sul sito di ho. Mobile solamente effettuando la portabilità del numero da uno degli operatori accettati: Iliad, Coop Voce, Coop Voce (Pre 18/11/2019), Digitel, Fastweb, Poste Mobile, Poste Mobile (Pre 2014), Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre 24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.

I costi di attivazione e della SIM sono praticamente nulli perché prevedono, tutti e due insieme, un pagamento di appena 0,99 euro (gli altri 7,99 euro vengono ricaricati come credito telefonico, per il primo rinnovo dell’offerta). C’è qualcuno, fra di voi, che è interessato e pensa di attivarla?

