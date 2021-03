In completa discontinuità rispetto alla strategia commerciale del passato, il lancio dell’attesissima gamma OnePlus 9 non comporterà la fine della disponibilità della serie OnePlus 8 e OnePlus 8T. Pete Lau, CEO di OnePlus, ha comunicato l’intenzione dell’azienda di soddisfare gli ordini di chi nonostante l’arrivo dei nuovi top di gamma, preferirà investire invece in uno dei device della precedente generazione.

OnePlus 8 e 8T disponibili fino a metà 2021

Parliamo di discontinuità in quanto, a seguito del rilascio di una nuova famiglia di smartphone, la serie precedente veniva automaticamente dismessa e quindi resa impossibile da acquistare – se non attraverso canali terzi come ad esempio eCommerce o negozi fisici. OnePlus, invece, per questa volta, continuerà a rendere disponibili all’acquisto OnePlus 8 e OnePlus 8T fino alla metà del 2021. Durante questo periodo l’azienda metterà in piedi una strategia di vendita dei nuovi device tramite canali online e offline.

Nonostante i numerosi rumor circa la gamma OnePlus 9, non abbiamo ancora informazioni ufficiali (o ufficiose) per quanto riguarda la data di presentazione e quindi di lancio degli smartphone. Ad oggi, però, è altamente probabile che OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9R saranno i device di fascia alta che accompagneranno l’azienda per i prossimi mesi, almeno fino al lancio della serie OnePlus 9T.