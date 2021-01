Lo staff di Sensor Tower ha pubblicato un nuovo report relativo al mercato mobile ed in particolare alle app (esclusi i giochi) che hanno fatto registrare il quantitativo più elevato di incassi nel mese di dicembre 2020.

Nessuna novità per quanto riguarda il vertice della classifica globale (comprendente sia App Store che Google Play Store), dominata ancora una volta da TikTok, forte di 142 milioni di dollari spesi dagli utenti (pari a 3,3 volte in più rispetto al risultato di dicembre 2019) mentre il secondo posto è stato conquistato da YouTube, con 95 milioni di dollari (pari ad un aumento del 57% su base annua).

Seguono nella classifica delle applicazioni che hanno generato il quantitativo più elevato di spesa Tinder, Disney+, Tencent Video, Piccoma, Google One, iQIYI, LINE e BIGO Live.

Le app Android che hanno ottenuto i maggiori incassi

Se si passa a valutare la situazione relativa al solo mondo Android, le cose cambiano in modo piuttosto radicale, in quanto la prima app della classifica globale (che è invece molto simile a quella iOS), ossia TikTok, non riesce a trovare spazio tra le prime dieci posizioni.

Curioso, inoltre, notare che nemmeno due applicazioni molto popolari come YouTube e Netflix, rispettivamente al secondo ed al settimo posto nella classifica dell’App Store, trovino posto in quella del Google Play Store.

Sul podio della classifica di Android si collocano Google One, seguita da Disney+ e Piccoma. Dalla quarta alla decima posizione troviamo quindi nell’ordine le seguenti: LINE, Twitch, BIGO LIVE, Pandora, Tinder, LINE Manga e HBO Max.

Ricordiamo che, a differenza di iOS, Android può contare anche su degli store alternativi (molto diffusi in alcuni mercati fondamentali, come ad esempio quello cinese) a quello ufficiale e sarebbe molto interessante scoprire se (e in quale modo) questa speciale classifica di Sensor Tower cambierebbe tenendo conto dei dati relativi anche ad essi.

Tra queste app ci sono anche le vostre preferite?