Android Auto sta divenendo con il passare dei mesi sempre più popolare e gli utenti che hanno deciso di affidarsi a tale soluzione presto potranno contare su un maggior numero di applicazioni supportate dalla piattaforma di Google.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha finalmente annunciato l’apertura di Android Auto in modo che più applicazioni alternative nell’area della navigazione possano essere sfruttate in tale sistema.

Android Auto si arricchirà di nuove app

Ricordiamo, infatti, che fino a questo momento chi ha usato Android Auto si è dovuto “accontentare” di Google Maps e Waze, entrambe di proprietà del colosso di Mountain View ma nelle scorse settimane sono stati avviati i primi test per gli utenti con app come Sygic e TomTom AmiGo.

Il team di Google ha annunciato inizialmente di avere avviato una collaborazione con otto noti fornitori di applicazioni ma, a quanto pare, i progetti dell’azienda sono più ambiziosi e presto Android Auto potrebbe contare su un pacchetto di app ben più consistente.

Almeno ciò è quanto sembra emergere da un nuovo post rivolto principalmente agli sviluppatori, con il quale Google ringrazia quelli che in queste ultime settimane hanno accolto con favore l’apertura di Android Auto e hanno fornito i propri feedback, annunciando che presto sarà dato il via ai test della versione beta di Chargemap ed aggiungendo che anche altre app arriveranno a breve.

Inoltre, Google ha annunciato che Android for Cars App Library è disponibile in Jetpack come androidx.car.app 1.0.0-beta01 (qui trovate la pagina dedicata), precisando che la decisione di rendere tale libreria open source, insieme alla nuova guida per gli sviluppatori ed agli altri strumenti messi a loro disposizione, dovrebbe garantire un aumento delle app disponibili per Android Auto.

Ovviamente il colosso di Mountain View monitorerà attentamente le varie applicazioni, anche per assicurarsi che sulla piattaforma non arrivino app non perfettamente ottimizzate. Probabilmente nelle prossime settimane saranno annunciate altre novità.