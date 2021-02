Google vuole portare la personalizzazione di Android a un livello superiore e per questo vuole integrare diverse nuove possibilità all’interno di Android 12, fra cui delle opzioni per modificare lo stile dell’orologio nella schermata di blocco.

Diversi stili per l’orologio nella schermata di blocco

I colleghi di XDA, infatti, sono riusciti a scovare delle nuove linee di codice all’interno della nuova versione dell’applicazione per la personalizzazione di Android presente all’interno di Android 12 che suggeriscono l’arrivo di alcune opzioni per personalizzare lo stile dell’orologio nella schermata di blocco.

Previous Next Fullscreen

Non c’è ancora nulla di concreto e funzionante, ma le opzioni dovrebbero permette di personalizzare l’orologio nella schermata di blocco con i stili dei mockup che potete vedere nella galleria di immagini qui sopra. Non sappiamo se e quando arriveranno perché per ora ci sono solo degli indizi lato codice, ma ciò che sappiamo con abbastanza certezza è che dovrebbero essere esclusiva dei Pixel.

Leggi anche: le novità di Android 12 vs Android 11