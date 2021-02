La giornata di ieri, 20 febbraio 2021, ha visto il rilascio di un nuovo atteso aggiornamento per l’applicazione ufficiale di ho. Mobile con il quale l’operatore ha reso subito disponibili due funzioni molto utili: la visualizzazione in app del nuovo codice seriale della SIM e la richiesta di sostituzione della SIM stessa.

L’operatore virtuale si sta dando da fare per riconquistare la fiducia dei propri clienti dopo la delicata vicenda del data breach e, se una decina di giorni fa vi avevamo anticipato l’imminente arrivo del seriale nell’app ufficiale, adesso la feature è finalmente disponibile.

Aggiornamento app ho. Mobile: le novità della versione 1.0.34

In data 20 febbraio, come detto, ho. Mobile ha rilasciato sul Google Play Store l’aggiornamento alla versione 1.0.34 della propria app ufficiale.

Il registro delle modifiche riporta le seguenti novità:

visualizzare direttamente dall’app il codice seriale della propria SIM accedendo alla sezione “Gestisco il mio profilo”.

richiedere la sostituzione della tua SIM direttamente da app.

Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, il cliente deve effettuare la richiesta del nuovo ICCID rigenerato (che dovrà essere comunicato in caso di portabilità in uscita) e poi inserire la password OTP (One Time Password) ricevuta via SMS.

Va precisato che la funzione in app non rigenera il codice seriale, bensì consente semplicemente al cliente di conoscere quello che l’operatore ha già provveduto a rigenerare automaticamente in seguito al data breach di gennaio.

In alternativa, il cliente può anche optare per la sostituzione della propria SIM ho. Mobile, inserendo i dati richiesti per la consegna a domicilio (l’indirizzo comunicato a tale scopo non si sovrascrive all’anagrafica del cliente). Una volta ricevuta la nuova SIM, il nuovo codice seriale può essere digitato manualmente oppure salvato inquadrando il codice a barre tratteggiato sul retro.

Entrambe le funzioni sono disponibili nella sezione “Gestisco il mio profilo“.

In questo momento l’app per Huawei con AppGallery e quella per iOS non sono ancora state aggiornate. Trovate quella per Android sul Google Play Store al badge sottostante.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche