Come ben sappiamo l’inizio del 2021 per ho. Mobile non è stato dei migliori per via dell’importante data breach di cui è stato vittima alcune settimane fa, una violazione che ha messo in allarme i tantissimi utenti dell’operatore virtuale di Vodafone. Nei giorni immediatamente successivi all’evento diversi utenti avevano lamentato i ritardi sulla portabilità in uscita per cambiare operatore, evidentemente per colpa dell’alto numero di richieste giunte in brevissimo tempo.

Il seriale della SIM nell’app mobile

In queste ore, però, l’operatore virtuale sta informando i propri clienti tramite SMS su di una novità piuttosto importante: la possibilità di trovare il codice seriale della SIM direttamente nell’app mobile. Infatti, il testo dell’SMS inviato recita: “Ciao! Ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho. nella sezione “Gestisco il mio profilo” Ti ricordiamo inoltre che il codice sara’ sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al numero 3424072211.”

Ebbene, con questa piccola ma importante novità annunciata da ho. Mobile disponibile a partire dal prossimo 22 febbraio, tutti gli utenti potranno conoscere immediatamente il seriale della SIM direttamente attraverso l’applicazione mobile di ho. Mobile ed eventualmente utilizzarlo per la richiesta di portabilità del numero mobile verso altri operatori.

Fateci sapere se anche voi avete ricevuto l’SMS di ho. Mobile e se avete intenzione di migrare verso un altro operatore telefonico a seguito del grave data breach di cui è stato vittima nelle settimane passate.

