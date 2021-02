Giovedì il team di Google ha rilasciato la prima versione Developer Preview di Android 12, permettendoci così di avere un primo “assaggio” di quelle che saranno le novità che caratterizzeranno la prossima attesa release del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View (il cui nome in codice è Android S).

Oltre ad essere disponibile per gli smartphone, la prima versione Preview del nuovo sistema operativo di Google è stata messa a disposizione anche dei device basati su Android TV.

Android 12 è in test pure su Chrome OS

Pare, inoltre, che gli sviluppatori del colosso di Mountain View abbiano alcuni interessanti progetti anche per i dispositivi basati su Chrome OS, piattaforma per la quale l’ambiente virtuale Android non ha mai ricevuto il supporto alla versione 11 del sistema operativo (è ferma ad Android 9) e che potrebbe passare direttamente alla 12.

Almeno ciò è quanto sembrano suggerire alcuni riferimenti trovati dallo staff di Android Police su Chromium Gerrit ed in particolare la stringa “Add android-vm-sc“, nella quale “vm” dovrebbe stare per virtual machine e “sc” per Snow Cone (il nome interno di Android 12).

Stando alle prime anticipazioni, è probabile che l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo mobile di Google si tramuterà per Chrome OS in un miglioramento del multitasking e del supporto alle app Android, anche se al momento è davvero presto per fare previsioni (probabilmente sarà necessario attendere diversi mesi prima che gli sviluppatori rilascino effettivamente l’update per i Chromebook).

Ricordiamo che le principali novità introdotte con Android 12 possono essere raggruppate in tre macro aree (la sicurezza, l’esperienza utente e la compatibilità delle applicazioni) ed i dispositivi al momento supportati sono i seguenti: Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, Pixel 3a e Pixel 3a XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5.

