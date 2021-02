Nelle ultime settimane ci siamo ritrovati molto spesso a parlare di Samsung Galaxy A52 e della variante Samsung Galaxy A52 5G, ma in queste ore un nuovo articolo pubblicato da TechnikNews, mostra quelle che dovrebbero essere le informazioni relative alla disponibilitĂ e al prezzo di lancio.

Prezzi e varianti per Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52 5G dovrebbero arrivare sul mercato appena prima della meta di marzo nelle varianti con 6 + 128 GB e 8 + 256 GB. Il rumor indica che il modello Samsung Galaxy A52 avrebbe un prezzo di lancio pari a 349 euro, con la variante Samsung Galaxy A52 5G invece a 449 euro.

Dal punto di vista della scheda tecnica, il modello 5G dovrebbe avere un pannello Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 750G e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Dal punto di vista multimediale sembra che il device possa montare un sistema quadruplo caratterizzato da un sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 12 MP, sensore di profonditĂ da 5 MP e un sensore macro da 5 MP.

La variante con connettivitĂ LTE dovrebbe condividere quasi le stesse identiche specifiche tecniche, con il display atteso a 90 Hz invece che a 120 Hz.

Concept render per OnePlus 9 Pro

Secondo numerosi rumor OnePlus dovrebbe presentare OnePlus 9 Pro durante il prossimo mese di marzo, ed in queste ore il designer Waqar Khan ha realizzato alcuni concept render di OnePlus 9 Pro prendendo come spunto le informazioni leak pubblicate nelle passate settimane. Da quel che è stato pubblicato in rete, pare che OnePlus 9 Pro avrebbe un design del tutto simile a OnePlus 8 Pro (almeno per quanto riguarda la sezione frontale), con qualche piccola differenza relativa al design del modulo fotografico posteriore.

Previous Next Fullscreen

I concept render, così come il breve video pubblicato, immaginano OnePlus 9 Pro in tutta la sua gloria con il display curvo ai lati, le cornici sottilissime, la fotocamera punch hole in alto a sinistra, i tasti per il bilanciamento del volume e gli altri sui lati, ed infine la porta USB Type-C assieme allo speaker di sistema.

Cosa ne pensate di questi concept? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.