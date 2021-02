Le ultime indiscrezioni emerse in queste ore suggeriscono che Facebook sarebbe fortemente interessata alla realizzazione di un proprio smartwatch con focus (ovviamente) sull’esperienza social ma anche sulla parte fitness.

I meno giovani di voi ricorderanno, forse, il flop del primo e unico “Facebook Phone“. Il fallimento di quel progetto non ha comunque scoraggiato del tutto la compagnia di Zuckerberg, che non ha accantonato l’interesse per la creazione di hardware, ma ha semplicemente spostato le proprie attenzioni su altre tipologie di prodotti, ovvero i visori VR della famiglia Oculus e gli smart screen Facebook Portal.

Adesso Facebook starebbe progettando il prossimo passo: secondo quanto riportato da The Information, il colosso dei social vorrebbe realizzare un proprio smartwatch per competere direttamente con i Fitbit di proprietà di Google e con gli Apple Watch.

Per quanto riguarda il sistema operativo, questo fantomatico smartwatch Facebook dovrebbe essere basato su una versione AOSP di Android. L’approccio dovrebbe essere simile a quello usato per Oculus Quest 2 e Go, ma solo temporaneamente: nel report si afferma anche che Facebook starebbe lavorando ad un proprio OS per hardware futuro.

Il Facebook Watch (?) dovrebbe essere dotato di una propria connessione dati, in maniera tale da non dipendere dallo smartphone per l’accesso alla Rete.

Inoltre uno degli aspetti chiave dello smartwatch dovrebbe essere costituito dalle feature social, come ad esempio mandare messaggi rapidi attraverso le piattaforme facenti capo a Facebook.

Il device dovrebbe strizzare l’occhio alla parte fitness, tra funzioni di tracciamento degli allenamenti e di comunicazione col personal trainer e quant’altro. Nel report si parla ad esempio di connessione con altri dispositivi dedicati al fitness, come ad esempio le smart bike di Peloton.

Purtroppo il rumor è ancora poco dettagliato e se comunque il dispositivo non dovrebbe concretizzarsi prima del prossimo anno, si parla addirittura di un secondo modello in arrivo entro il 2023.

Secondo la fonte, Facebook punterebbe a commercializzare il proprio smartwatch ad un prezzo vicino al costo di produzione, riuscendo in una simile impresa grazie ai servizi integrati nel device.

Premesso che l’interesse di Facebook per gli smartwatch non è del tutto nuovo (aveva provato ad acquisire Fitbit senza riuscirci), resta da capire quanto ci sia di vero in questo rumor. Continuate a seguirci per saperne di più e diteci nei commenti se acquistereste uno smartwatch di Facebook.