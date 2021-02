Il ban USA contro Huawei ha profondamente colpito la compagnia cinese e le aziende americane che non possono più fare affari con l’azienda, una soluzione di una gravità talmente profonda che ha portato alla vendita del brand HONOR e addirittura a valutare, secondo alcuni rumor, la vendita anche delle serie di smartphone di fascia alta Huawei P e Huawei Mate.

Il CEO di Huawei non perde le speranze

In queste ore, come riportano i colleghi di Reuters, Ren Zhengfei, CEO e fondatore di Huawei, ha rilasciato alcune interviste in cui parla del futuro dell’azienda. Il CEO è convinto che, nonostante le enormi sfide che l’azienda ha difronte a sé, Huawei riuscirà a sopravvivere all’enorme pressione a cui è sottoposta da quanto è stata inserita all’interno della Entity List da parte dell’amministrazione dell’ex Presidente Trump.

L’azienda sta subendo sempre di più la pressione dei competitor come Xiaomi, soprattutto da quando tutti i device della compagnia non possono fare più affidamento ai Google Mobile Services. Nonostante questa grande incertezza che aleggia attorno a Huawei, Zhengfei spera “che la nuova amministrazione ospiterà una politica aperta a beneficio delle aziende americane e anche allo sviluppo economico degli Stati Uniti.”

Le parole del CEO infondo speranza per gli addetti ai lavori, anche dopo che l’amministrazione Biden ha confermato la volontà di non rimuovere Huawei dalla Entity List – almeno per il momento. “Speriamo ancora di poter acquistare grandi volumi di materiali, componenti e attrezzature americane in modo da poter beneficiare tutti della crescita della Cina“, sottolinea Zhengfei, disinnescando anche le voci di chi scommetteva sulla vendita delle serie Huawei P e Huawei Mate.