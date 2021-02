Sono diversi i nuovi smartphone di Samsung che nelle ultime ore sono stati aggiunti all’elenco di dispositivi supportati da Google Play Services per AR (conosciuta in passato con il nome di Google ARCore), ossia la piattaforma del colosso di Mountain View studiata per sfruttare le potenzialità della Realtà Aumentata.

I nuovi smartphone di Samsung che hanno ricevuto la certificazione Google Play Services per AR da parte del colosso di Mountain View potranno vantare un migliore funzionamento di giochi e applicazioni con tecnologia AR.

Ricordiamo, infatti, che l’ARCore SDK di Google è progettato per rendere più semplice agli sviluppatori la realizzazione di applicazioni con realtà aumentata e garantire un’esperienza coerente su tutti i dispositivi (a tal fine vengono certificati uno per uno attraverso un processo specifico che verifichi che la fotocamera, i sensori di movimento e la CPU funzionino come previsto).

Tanti smartphone Samsung Galaxy ottengono la certificazione Google Play Services per AR

Questo è l’elenco dei modelli di Samsung aggiunti all’elenco dei dispositivi supportati ufficialmente dalla piattaforma di Google:

Per quanto riguarda i Samsung Galaxy A42 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy F41, questi smartphone non supportano ufficialmente la Depth API, che consente ai device di creare mappe di profondità usando le fotocamere RGB.

E sempre a proposito di Samsung Galaxy A52 5G, è curioso notare che questo smartphone non è stato ancora presentato ufficialmente dal colosso coreano ma è già stato incluso tra i modelli supportati da Google Play Services per AR e ciò significa che il suo lancio è ormai imminente (il device dovrebbe essere venduto sia in versione 4G che in versione 5G, entrambe animate da un processore Qualcomm Snapdragon).

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

AGGIORNAMENTO: Nelle scorse ore il supporto a Google Play Service per AR è stato aggiunto anche per numerosi smartphone di altri produttori. Quello che segue è l’elenco con le ultime novità:

HTC Desire 21 Pro 5G

Motorola Moto G Power (2021)

OnePlus Nord N10 5G

OPPO A93 5G

OPPO A94

OPPO F19 Pro+

OPPO Find X3

OPPO Find X3 Pro

OPPO K7X

OPPO Reno 4 SE 5G

OPPO Reno 5 5G

OPPO Reno 5 Pro 4G

OPPO Reno 5 Pro 5G

Sharp AQUOS sense4 plus

Sharp AQUOS sense5G

Sony Xperia Pro

Vinsmart Live 4

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Redmi Note 9 5G

Anche in questo elenco ci sono due smartphone non ancora presentati ufficialmente, ossia OPPO A94 e Find X3 Pro, i cui futuri acquirenti potranno contare da subito sul supporto alla realtà aumentata.