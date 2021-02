Nonostante la vicenda relativa al blocco da parte del Garante della Privacy, TikTok sta portando via sempre più spettatori alle piattaforme come Instagram, YouTube e Snapchat che tentano in ogni modo di difendersi imitando alcune caratteristiche chiave del social di ByteDance.

Storie in verticale per Instagram

Non sorprende dunque che Instagram stia sviluppando l’idea di poter navigare le storie in verticale, che sembra più naturale sugli smartphone rispetto all’attuale format orizzontale. La funzione “Vertical Stories” è stata avvistata nel codice in fase di sviluppo da Alessandro Paluzzi che ha condiviso la scoperta sul suo account Twitter.

Il suo screenshot mostra una semplice interfaccia utente con il testo “Ora puoi scorrere verso l’alto e verso il basso per sfogliare le storie” e un pulsante blu a larghezza intera etichettato con la dicitura “Storie verticali” appena sotto.

Instagram conferma lo sviluppo di un feed verticale per le storie

Instagram ha confermato che la funzionalità è in fase di realizzazione, ma al momento non è disponibile al pubblico in quanto è ancora sperimentale e non è detto che un giorno verrà rilasciata.

Trasformare le storie di Instagram in un feed verticale sarebbe un cambiamento notevole per il social e potrebbe togliere importanza ai contenuti statici come le foto, visto che Instagram probabilmente darebbe la priorità ai post dei video per competere meglio con TikTok.

Il social delle foto non sembra avere le idee chiare su come muoversi, in quanto ha già migliorato Reels, inoltre esiste anche IGTV, ma appare chiaro che Instagram deve modernizzarsi poiché l’interesse per il formato tradizionale delle storie diminuisce inesorabilmente.

Leggi anche: Instagram aggiunge un passaggio in più prima di eliminare definitivamente i post