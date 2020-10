Il team di Instagram ha lanciato nei mesi scorsi Reels con l’obiettivo di offrire una soluzione alternativa al sempre più popolare TikTok, social network che ormai da diversi mesi è in costante ascesa, soprattutto tra gli utenti più giovani.

In pratica, Instagram Reels è un nuovo strumento creativo dedicato a chi desidera realizzare simpatici brevi video (ora fino a 30 secondi di durata), che è possibile personalizzare con testo, musica ed effetti AR e condividere poi sul popolare social network.

Ma Instagram ha progetti ancora più ambiziosi per Reels, che con un nuovo aggiornamento migliora le funzionalità legate all’audio, così da assomigliare ancora di più a TikTok.

Le novità di Instagram Reels

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato di avere aggiunto tre nuove feature che renderanno agli utenti più semplice condividere e salvare clip audio: la prima è rappresentata da un nuovo browser audio che evidenzia i brani di tendenza nell’applicazione e quelli raccomandati, la seconda è la possibilità di salvare una traccia audio per utilizzarla in un secondo momento e la terza è la possibilità di condividere pagine audio attraverso i messaggi diretti.

Una delle principali lamentele degli utenti su Reels è quella relativa alle funzionalità audio, decisamente più complesse rispetto a quelle di TikTok, che rende molto facile per chiunque prendere il suono dal video di un altro utente e trasformarlo nella propria creazione.

Grazie a tale ultimo aggiornamento, i creatori di contenuti su Reels saranno più facilmente in grado di identificare brani e clip di tendenza e aggiungerli ai segnalibri all’interno dell’app di Instagram.

Salvare un suono da Reels significa che è possibile fare riferimento alla pagina audio, che aggrega tutti i Reels che usano lo stesso suono (in qualsiasi momento) in una pagina e rendere condivisibili quelle pagine audio potrebbe anche aiutare altri utenti a trarre ispirazione per le proprie creazioni.

