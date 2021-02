Il team di Google potrebbe essere al lavoro su una nuova applicazione dedicata all’intrattenimento, almeno ciò è quanto emerge dall’apparizione in Rete di alcuni interessanti dettagli e immagini che ci svelano Google Ohana.

Stando a quanto è stato riportato da the-update.com, infatti, un informatore il cui nome non è stato rivelato ha fornito alcuni screenshot di questa presunta nuova applicazione del colosso di Mountain View, immagini sulla cui attendibilità non vi sono garanzie (potrebbe trattarsi, in sostanza, di uno dei tanti fake che popolano la Rete).

Cosa sappiamo al momento di Google Ohana

Stando a quanto si apprende da tali screenshot, Google Ohana dovrebbe essere un’applicazione per l’intrattenimento, testata su un dispositivo prototipo del colosso di Mountain View.

In pratica, Google Ohana potrebbe essere una sorta di hub (nelle Hawaii la parola “Ohana” significa famiglia), ossia una soluzione che potrebbe riunire tutte le varie applicazioni del colosso statunitense.

In base a quanto è stato riferito dalla fonte anonima, Google Ohana dovrebbe prendere il posto di Google Discover nei dispositivi Android Go ed essere accessibile con uno swipe verso destra, mettendo così a disposizione degli utenti un’interfaccia da cui è possibile accedere ai vari servizi offerti da Google.

Pur essendo classificata come un launcher nelle impostazioni, Google Ohana pare essere in realtà un contenitore di informazioni (e, probabilmente, anche una parte di un launcher).

La fonte anonima sostiene che allo stato attuale questa applicazione può essere utilizzata soltanto da account appositamente autorizzati ad accedere al servizio ma, sempre a suo dire, nei progetti del colosso di Mountain View vi sarebbe il suo lancio nel corso del 2021.

Purtroppo al momento non è possibile sbilanciarsi sulla veridicità di tali informazioni e per scoprire se Google abbia davvero in progetto di rivoluzionare l’esperienza dei dispositivi Android (almeno di quelli low cost) non ci resta altro da fare che avere pazienza e attendere ulteriori anticipazioni.