Possessori di smartphone Nokia non soddisfatti dalle foto realizzate con l’app Fotocamera preinstallata siete capitati nel posto giusto: in questo articolo troverete una serie di porting della Google Fotocamera ben funzionanti su vari modelli Nokia, con tanto di supporto ad Android 10 e fix per l’elaborazione HDR.

Premesse e fix

Prima di passare agli APK, un paio di disclaimer: tutti i porting linkati di seguito sono stati testati e, sebbene in alcuni casi non siano i più ricchi di funzioni, sono quelli che funzionano meglio su ciascun modello. Naturalmente in nessun caso si tratta di app ufficiali, pertanto qualche bug o malfunzionamento potrebbe comunque presentarsi.

Ecco qualche operazione da eseguire o prima dell’installazione della Google Fotocamera o in caso di malfunzionamenti:

Cancellare i dati dell’app Fotocamera stock

Installare l’APK segnalato per il modello specifico

Cancellare i dati della Google Fotocamera dopo aver completato l’installazione.

In caso di problemi con l’elaborazione HDR, potete seguire questi passaggi:

Attivate Advanced Settings poi apritele e attivate “Disable Hexagon DSP”

Cancellate cache/dati della Google Fotocamera e forzatene la chiusura.

Porting Google Fotocamera per smartphone Nokia

Passiamo adesso alla raccolta di porting della Google Fotocamera per vari modelli Nokia.

Nokia 5.3:

Google Cam APK working

Nokia 7.2 & 6.2 (Android 10):

Google Cam APK link 1 Google Cam APK link 2 Google Cam APK link 3

Nokia 7.2 & 6.2 –

Google Cam APK link

Nokia 8.1 –

Google Cam APK stable latest Google Cam APK (fully working)

Nokia 7.1 (Android 10) –

Google Cam APK link Google Cam APK link (latest)

Nokia 6.1 Plus (Pie) –

Google Cam APK link

Nokia 6.1 Plus (Android 10) –

Google Cam APK link latest Google Cam APK link

Nokia 7 Plus (Pie) –

Google Cam APK 1 APK 2 APK 3 (Latest working version)

Nokia 7 Plus (Android 10) –

Google Cam APK link alternate Google Cam APK link (latest)

Nokia 8 (Pie) –

Google Cam APK link APK 2 (Latest working version)

Nokia 8 Sirocco (Pie) –

Google Cam APK (working version)

Nokia 6.1 (Pie) –

Google Cam APK link

Nokia 6.1 (Android 10) –

Google Cam APK link Google Cam APK link (latest)

Nokia 8 (Oreo) –

Google Cam APK link

Nokia 8 Sirocco (Oreo) –

Google Cam APK link

Nokia 5 –

Google Cam APK link

Nokia 5 (Pie) –

Google Cam APK link

Nokia 6 –

Google Cam APK link

Nokia 6 (Pie) –

Google Cam APK link