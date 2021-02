I recenti rumor secondo cui Samsung Galaxy Z Fold 3 sarebbe arrivato a maggio sono stati smentiti da due fonti solitamente ben informate in merito alle date di lancio dei nuovi smartphone. Huawei Mate X2 potrebbe invece anticipare i nuovi smartphone pieghevoli Samsung e arrivare entro la fine di febbraio.

Samsung Galaxy Z Fold 3 non arriverà a maggio

L’analista del settore display Ross Young e il noto tipster Max Weinbach sostengono che Samsung Galaxy Z Fold 3 non verrà lanciato a maggio e neanche Samsung Galaxy Z Flip3 arriverà nello stesso mese.

Young ha suggerito che le spedizioni dei pannelli potrebbero iniziare a maggio per Galaxy Z Flip 3, pertanto è probabile che questo dispositivo pieghevole verrà lanciato a giugno o luglio, prima oppure contemporaneamente al Galaxy Z Fold 3.

Tuttavia è più probabile che Samsung lancerà questi due smartphone pieghevoli in momenti diversi, in quanto sono tra gli smartphone più attesi di quest’anno, in particolare Galaxy Z Fold 3, visto che dovrebbe includere la S Pen e sostituire la gamma Galaxy Note.

Huawei Mate X2 potrebbe arrivare entro la fine di febbraio

Recentemente l’informatore Digital King ha rivelato su Weibo che lo smartphone pieghevole di nuova generazione di Huawei arriverà alla fine di febbraio 2021 e sfoggerà un design con schermo pieghevole verso l’interno, inoltre sarà spinto da un processore prodotto con tecnologia a 5nm.

Rapporti precedenti suggeriscono che Huawei Mate X2 eseguirà EMUI 11 basata su Android 10 e offrirà un schermo principale da 8,01 pollici e un display secondario da 6,45 pollici, il tutto trainato dal chipset Kirin 9000. Lo schermo dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed essere più resistente ai graffi.

Il prossimo smartphone pieghevole di Huawei è atteso con sensori posteriori da 50MP, 16MP, 12MP e 8MP e una fotocamera selfie da 16MP, oltre alla certificazione Wi-Fi 6 e a una batteria da 4400 mAh che supporta la ricarica super flash da 66 W, ma al momento la società deve ancora confermare ufficialmente la data di lancio.