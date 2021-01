Si può dire tutto su AppGallery di Huawei, ma non che il colosso cinese non stia investendo ingenti risorse per garantire a tutti gli sviluppatori di portare le proprie app anche all’interno dell’ecosistema Huawei. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito al lancio di importantissime applicazioni sullo store della compagnia, ed in queste ore Nexi, la PayTech italiana impegnata nel mercato dei pagamenti digitali, ha finalmente pubblicato l’applicazione Nexi Pay su AppGallery.

Gestione del conto anche su AppGallery

Da oggi, tutti gli utenti muniti di Huawei P40, Huawei Mate 40, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Y5P e Huawei Y6P, possono finalmente gestire il proprio conto e la carta Nexi direttamente dall’applicazione ufficiale.

Emiliano Imbimbo, Responsabile Digital Issuing Products di Nexi, festeggia l’arrivo di Nexi Pay su AppGallery con le seguenti parole: “Siamo soddisfatti di questa ulteriore collaborazione con Huawei che dopo YAP, la nostra app di mobile payments, ci permette di rendere disponibile anche Nexi Pay sui devices della società cinese. Per Nexi è un ulteriore passo verso la digitalizzazione degli strumenti di pagamento, indispensabile per accelerare la transizione al cashless del nostro Paese“.



Anche Huawei, come dichiara Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, commenta l’arrivo di Nexi Pay come testimonianza del “costante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati di HMS. Con l”arrivo di Nexi Pay su Huawei AppGallery continuiamo a dimostrare che attraverso partner affidabili siamo in grado di offrire ai nostri consumatori le soluzioni migliori per la gestione delle loro finanze in modo semplice, veloce e sicuro.”

L’applicazione Nexi Pay è immediatamente disponibile su AppGallery tramite il tab di ricerca, oppure dallo store sul web tramite il link sottostante:

Clicca qui per scaricare Nexi Pay