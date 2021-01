Ecco le offerte di Kena Mobile tra scadenze imminenti e novità in arrivo

Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, si appresta a ridisegnare il proprio listino di offerte, con quella di riferimento prossima ai saluti e diverse novità pronte a creare nuovo appeal. Stando alle ultime indiscrezioni, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 18 gennaio 2021.

Kena 5,99 ancora per poco

Arrivata in commercio ormai parecchio tempo fa e a più riprese rilanciata con qualche modifica qua e là – in termini di costi di attivazione e regali vari ed eventuali –, Kena 5,99 rimane tuttora l’offerta più intrigante dell’operatore virtuale.

Ancora per poco comunque: a meno di proroghe dell’ultimo minuto, la scadenza dell’offerta è attualmente fissata per il 17 gennaio. Insomma i clienti in target e interessati hanno ancora domani e quel che resta della giornata di oggi per attivare l’offerta.

Disponibile per chi passa a Kena Mobile da Iliad, Poste Mobile e vari operatori virtuali (Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile), Kena 5,99 mette sul piatto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 70GB di internet 4G a 30Mbps (inclusi 3,5GB in 3G per navigare in Europa) a 5,99 euro al mese.

Allo stato attuale, l’offerta prevede un costo di attivazione di 3,99 euro, con SIM e consegna a domicilio gratis. Ecco il link per attivarla subito:

Acquista l’offerta Kena 5,99 di Kena Mobile

Novità in arrivo fino a 100GB

Detto della probabile eccellente uscita di scena, le ultime indiscrezioni disegnano un quadro piuttosto particolareggiato di quello che sarà il listino di Kena Mobile a partire da lunedì 18 gennaio 2021.

In particolare:

Per i clienti che sceglieranno di attivare un nuovo numero , sarà disponibile un’offerta comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 50GB di internet 4G a 30Mbps (inclusi 4,5GB in 3G per navigare in Europa) a 7,99 euro al mese . Non dovrebbe essere previsto alcun contributo di attivazione.

, sarà disponibile un’offerta comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e di internet 4G a 30Mbps (inclusi 4,5GB in 3G per navigare in Europa) a . Non dovrebbe essere previsto alcun contributo di attivazione. Per i clienti che effettueranno la portabilità da Iliad e vari operatori virtuali – tranne Very Mobile –, sarà disponibile all’attivazione un’offerta comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 100GB di internet 4G a 30Mbps (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa) a 9,99 euro al mese . Non dovrebbe essere previsto alcun contributo di attivazione.

– tranne Very Mobile –, sarà disponibile all’attivazione un’offerta comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e di internet 4G a 30Mbps (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa) a . Non dovrebbe essere previsto alcun contributo di attivazione. Per i clienti che effettueranno la portabilità da altri operatori e per quelli che attiveranno un nuovo numero , sarà disponibile all’attivazione un’offerta comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 70GB di internet 4G a 30Mbps (inclusi 7,5GB in 3G per navigare in Europa) a 12,99 euro al mese . Non dovrebbe essere previsto alcun contributo di attivazione.

e per quelli che attiveranno un , sarà disponibile all’attivazione un’offerta comprensiva di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e di internet 4G a 30Mbps (inclusi 7,5GB in 3G per navigare in Europa) a . Non dovrebbe essere previsto alcun contributo di attivazione. Per i clienti che attiveranno un nuovo numero, infine, verrà confermata l’offerta Kena Internet 11,99, che costa 11,99 euro al mese e comprende 10 minuti verso tutti, 10 SMS verso tutti e 100GB di traffico dati 4G (inclusi 7GB in 3G per navigare in Europa). L’offerta prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro e azzerato per SIM e consegna. Ecco il link diretto per attivarla: Attiva l’offerta Kena Internet 11,99.

Tutte queste novità dovrebbero essere disponibili ufficialmente sul sito di Kena Mobile a partire da lunedì 18 gennaio 2021. Sebbene si tratti di informazioni perfettamente credibili, fino al momento dell’ufficialità è bene considerarle come mere indiscrezioni.

In ogni caso, per tutte le offerte attualmente attivabili e per le novità che dovrebbero arrivare la prossima settimana, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore virtuale:

Sito Kena Mobile