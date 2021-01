Continua il periodo difficile in casa di ho. Mobile dopo che, alla fine dello scorso anno, è emerso che un gruppo di hacker è riuscito ad entrare in possesso di oltre 2 milioni di dati relativi agli utenti di questo operatore virtuale, notizia che ha generato il panico tra i suoi clienti e dato il via a una sorta di fuggifuggi generale.

Nonostante le rassicurazioni fornite da ho. Mobile (che ad inizio gennaio ha confermato l’avvenuta violazione), i consigli suggeriti e le misure prese (come la rigenerazione dei numeri seriali per evitare lo swap delle SIM), in tanti hanno deciso di cambiare operatore telefonico per evitare di incorrere in pericoli o di affrontare possibili inconvenienti.

ho. Mobile fa registrare ritardi nella portabilità verso altri operatori

Le richieste di portabilità verso altri operatori da parte dei clienti ho. Mobile sono così cresciute a dismisura e ciò ha generato notevoli ritardi rispetto a quelle che sono le normali tempistiche per operazioni di questo tipo.

Stando alle segnalazioni degli utenti, infatti, in alcuni casi i ritardi possono arrivare fino a due o tre giorni in più rispetto ai tempi normali mentre in qualche caso vi sarebbero continui slittamenti di giorno in giorno per il completamento della procedura.

Ma, oltre ai ritardi, qualche cliente pare stia incontrando difficoltà in seguito alla rigenerazione automatica del numero seriale della propria SIM, ricevendo un SMS che comunica che la portabilità non è andata a buon fine (“La tua richiesta di portabilità non è andata a buon fine. Ricordati di utilizzare il nuovo numero seriale ICCID che puoi richiedere inviando un SMS con scritto “seriale” al 342407221”).

In sostanza, un po’ di confusione che probabilmente ho. Mobile pagherà a caro prezzo nei prossimi mesi in termini di popolarità.

