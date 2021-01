Con ogni probabilità sarà lo smartphone 5G più economico della gamma 2021 di Samsung. È Galaxy A32 5G, di cui si torna a parlare per via di nuovi immagini stampa anticipate da WinFuture dalle quali si evince un design tanto semplice quanto potenzialmente in grado di affascinare parecchi clienti.

A colpire non è infatti la superficie anteriore, piuttosto anonima e dall’aspetto anche un po’ superato a causa di cornici intorno al display da 6,5″ che paiono piuttosto ingombranti. Ma la superficie posteriore, pulita e soprattutto libera da elementi che contengano il gruppo fotocamere: i designer di Samsung hanno preferito posizionare “liberamente” sulla sinistra, con arrangiamento verticale, i quattro sensori e il flash LED di cui Samsung Galaxy A32 5G è dotato.

Una soluzione che non si vede di frequente, semplice e d’effetto. Esattamente come le tinte scelte per Samsung Galaxy A32 5G, che contrastano con il numero sempre maggiore di prodotti con colorazione a gradiente. Le immagini di WinFuture ne mostrano quattro: bianca, nera, celeste e violetto.

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, si vocifera l’impiego del SoC MediaTek Dimensity 720 accoppiato a 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Quattro, come già anticipato, le fotocamere: una principale da 48 megapixel, una ultra grandangolare, una macro ed un sensore di profondità. Ci saranno inoltre un lettore di impronte digitati sul fianco e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Probabile, a giudicare dalle immagini, che Samsung Galaxy A32 5G sia ufficializzato nel giro di poco.