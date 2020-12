Google Fotocamera è l’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View responsabile della altissima qualità degli scatti effettuati con i device sviluppati da Google, come ad esempio gli ultimi Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. La community del modding su Android è da tempo che si prodiga sul porting dell’applicazione anche sui dispositivi non Pixel, ed in queste ore è stata rilasciata la versione 8.1 basata su tutte le novità disponibili su Google Pixel 5.

Tutte le feature in un port completo

Qui di seguito riportiamo tutte le feature disponibili con la versione 8.1.008:

aggiunta l’opzione per disabilitare la funzione Auto Night Sight sulle foto ritratto;

aggiunta l’opzione per disabilitare la funzione Synthetic Fill Flash;

miglioramento della riproduzione dei colori su Mi Note 10;

aggiunti i tasti per attivare/disattivare l’auto bilanciamento del bianco;

aggiunta l’opzione per disattivare le foto in movimento;

aggiunta l’opzione per scegliere tra il bilanciamento del bianco di Pixel 2 e Pixel 3;

aggiunte tutte le correzioni necessarie per il primo avvio.

Gli sviluppatori indicano che l’applicazione “potrebbe non funzionare su alcuni dispositivi, come ad esempio quelli muniti del processore Snapdragon 845 e alcuni device di Samsung e OnePlus“.

Se siete curiosi di provare cos’ha da offrire la versione 8.1 del porting di Google Fotocamera, potete procedere al download dell’APK dal link sottostante:

Download porting Google Fotocamera 8.1