Mancano ancora due giorni, oltre a oggi, per partecipare all’operazione Cashback di Stato, che dovrebbe consentire, fondi permettendo, di ottenere fino a 150 euro di rimborso da parte dello Stato, a fronte di pagamenti elettronici.

Nuovi servizi per il Cashback di Stato

In tutti questi giorni sono stati molteplici i dubbi relativi a quali spese potessero partecipare al rimborso e dal Governo continuano ad arrivare chiarimenti, che saranno preziosi per la prossima fase, che dovrebbe scattare con il nuovo anno. Tra le spese che possono ottenere un rimborso troviamo anche alcune tasse, come quella di circolazione (il bollo auto), ma anche le multe e l’assicurazione dell’auto.

Per poter ottenere il rimborso, pari al 10% con un massimo di 15 euro per ogni transazione, sarà ovviamente necessario pagare con Bancomat, carta di credito oppure con app come Satispay. E ovviamente dovrete recarvi in un esercizio fisico, quindi niente pagamenti online, pena la perdita del rimborso.

Dovrete quindi pagare il bollo in tabaccheria, o l’assicurazione auto presso la filiale del vostro agente assicurativo, oppure rivolgervi a un ufficio postale, dove potrete pagare anche le eventuali multe, per ottenere un piccolo ma comodo rimborso.

Ricordiamo che per ottenere il rimborso dovrete aver effettuato l’accesso all’app IO e la conseguente registrazione al programma cashback, anche se ci sono alcune applicazioni che vi permettono di ottenere il rimborso anche senza SPIDO, IO e altre trafile burocratiche.