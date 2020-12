In ambito modding la TWRP rappresenta la custom recovery più utilizzata e apprezzata dalla community Android per via delle tante feature offerte. Infatti, chi sceglie la TWRP, lo fa per la possibilità di flashare facilmente nuove ROM, effettuare il backup del telefono, accedere a file protetti e molto altro.

La TWRP su tanti device ASUS e Samsung

In queste ore il team che lavora allo sviluppo della custom recovery ha annunciato la disponibilità della TWRP per una manciata di dispositivi ASUS e Samsung, i quali sono elencati qui in basso.

Samsung Galaxy Note 10

L’ex top di gamma di Samsung riceve finalmente il supporto ufficiale alla TWRP anche per i device muniti di processori Exynos, come quelli disponibili nel nostro Paese. Il team della TWRP ha rilasciato la versione della custom recovery per Samsung Galaxy Note 10 4G e 5G (TWRP disponibile qui e qui), Samsung Galaxy Note 10+ (download TWRP) e Samsung Galaxy Note 10+ 5G (link TWRP).

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M30s è un device di fascia media decisamente valido e caratterizzato da una scheda tecnica per niente male, soprattutto lato autonomia dove la batteria da 6000 mAh rappresenta una feature di alto livello per chi è alla ricerca di un device capace di offrire più di un giorno di utilizzo. La TWRP è disponibile a questo link.

Samsung Galaxy J4

Lo smartphone Samsung di fascia media Galaxy J4 è basato su processore Exynos 7570, 3G di RAM e 32 GB di storage interno. Arrivato sul mercato con Android 8.0, l’arrivo della TWRP permette agli utenti muniti dello smartphone di installare versioni più recenti di Android.

Gli altri device ASUS e Samsung

Infine, per quanto riguarda ASUS ZenFone 7, ASUS ZenFone 7 Pro, ASUS ROG Phone 3 e Samsung Galaxy Tab S6 Lite, il team di sviluppo della custom recovery non ha ancora aggiunto i link per scaricare la TWRP. Si presuppone che verranno aggiunti non appena verrà rilasciata la versione 3.5.0 della TWRP. Potete controllare la disponibilità della TWRP per i sopracitati smartphone tramite questo link.