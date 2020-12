Negli ultimi anni le capacità fotografiche degli smartphone sono notevolmente migliorate ed un grande merito va riconosciuto al team di Google ed alle soluzioni sviluppate per esaltare al massimo le potenzialità dei piccoli sensori disponibili sui telefoni, poi sfruttate dalla community di sviluppatori per propri progetti alternativi, come ad esempio Google Camera PX.

Si tratta di una delle varie soluzioni studiate per portare le principali feature di Google Fotocamera anche su device non realizzati dal colosso di Mountain View e che è ora arrivato alla versione 8.1, la cui release iniziale è disponibile da alcune ore.

Le novità di Google Camera PX 8.1

Sono diverse le novità introdotte con la versione 8.1.008 di Google Camera PX, come i fix per il primo avvio, un’opzione per disabilitare il tracciamento della messa a fuoco e motion photos, OPModes per correggere l’EIS, un’opzione per disabilitare Synthetic Fill Flash, il miglioramento dei colori su Xiaomi Mi Note 10, un’opzione per disabilitare la modalità Night Sight automatica su foto e ritratti, i pulsanti nel menu a tendina per abilitare o disabilitare AWB, un’opzione per scegliere tra Pixel 2, Pixel 3, IMX586 e IMX686 AWB, la disabilitazione di Sabre sui sensori non supportati e il miglioramento della saturazione del colore.

Questa nuova versione, basata su Google Fotocamera 8.1, è stata realizzata in collaborazione con @cstark27 e @johngalt1 e funziona sia sugli smartphone della gamma Google Pixel che su quelli degli altri produttori. Stando a quanto si apprende, non funziona invece sui device animati da un processore Qualcomm Snapdragon 845, oltre che su quelli di Samsung e OnePlus.

Ecco qualche immagine della nuova versione di Google Camera PX versione 8.1.008:

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e possedete un device compatibile con Google Camera PX versione 8.1.008, potete scaricarla dal sito dedicato al progetto seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

