Dopo le interessanti informazioni che abbiamo scoperto qualche ora fa su OnePlus 9 Lite, quest’oggi un inedito leak ci offre una visione privilegiata di una parte del design di OnePlus 9 e di alcune funzioni che dovrebbero trovare posto nel nuovo top di gamma dell’azienda cinese.

Supporto alla ricarica inversa e non solo

Le immagini reali di OnePlus 9, infatti, svelerebbero la presenza di un display flat con tanto di fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra. Purtroppo l’angolazione in cui è stata scattata la foto non ci permette di scoprire altro sul design (e sul telaio dello smartphone), ma ci aspettiamo una lavorazione di alto livello con cornici estremamente sottili.

Una seconda immagine relativa al pannello dei quick toggle, invece, è forse quella più interessante. Nella foto è ben visibile il toggle per attivare/disattivare la ricarica inversa che quindi, inevitabilmente, confermerebbe il supporto alla ricarica wireless – inizialmente si era pensato che questa feature sarebbe stata circoscritta solo al modello OnePlus 9 Pro.

La fonte che ha condiviso questi scatti ha svelato inoltre che OnePlus 9 sarebbe dotato di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica wireless a 30 W, a cui farebbe da coro anche la ricarica a 65 W via cavo inaugurata per la prima volta con il lancio della serie OnePlus 8T.

Cosa ne pensate su queste novità su OnePlus 9? Quali saranno secondo voi le feature pensate per differenziare questo modello dalla variante Pro? Parliamone nei commenti qui in basso!

In copertina OnePlus 8T