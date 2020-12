DxOMark si lancia nella consueta disamina delle qualità fotografiche di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, alcuni degli smartphone di fascia media più chiacchierati di questi mesi, e delle prestazioni del display di Sony Xperia 5 II.

Xiaomi Mi 10T Pro è un buon medio gamma

Con un punteggio complessivo pari a 118, Xiaomi Mi 10T Pro si posiziona subito di fianco a OnePlus 8 e Samsung Galaxy S20+ (versione con processore Exynos). Il valore pari a 118 lo rende complessivamente uno smartphone perfetto per la fascia di prezzo in cui si trova, in grado di offrire un’esperienza di scatto appagante e piuttosto valida sotto alcuni punti di vista.

Nonostante alcuni tentennamenti, visibili soprattutto per quanto riguarda gli scatti in notturna, il modulo principale di Xiaomi Mi 10T Pro è in grado di offrire scatti decisamente validi sia all’aperto che al chiuso. La gamma cromatica è piuttosto ampia e ben calibrata, così come il rendering dei colori, sebbene gli scatti in HDR necessitano di una maggiore attenzione da parte del team software.

I video offrono una buona gestione dell’esposizione e della stabilizzazione, ma l’autofocus non si comporta sempre in maniera impeccabile. Risultano presenti alcuni artefatti durante le riprese video in condizioni di scarsa luminosità, così come una gamma cromatica piuttosto limitata.

Buon sensore triplo per Xiaomi Mi 10T

Passando invece a Xiaomi Mi 10T, il punteggio complessivo raggiunto dal medio gamma di Xiaomi è pari a 98, quindi piuttosto in basso alla classifica generale. Il risultato non così entusiasmante dello smartphone è legato alle poco entusiasmanti prestazioni del modulo principale per quanto riguarda l’esposizione, la gestione del colore e l’efficacia dello zoom.

Il device si comporta piuttosto bene, o in pari con gli smartphone presenti nella fascia media, per quanto riguarda l’esposizione di foto e video all’aperto e al chiuso, la gestione del bianco e la giusta valutazione della profondità per quanto riguarda l’effetto sfocato nelle foto ritratto.

Purtroppo risulta visibile del rumore di fondo sia nelle foto che nei video, così come una mancanza di dettagli negli scatti con zoom e una forte sottoesposizione nei video registrati al buio.

Così così il display di Sony Xperia 5 II

Sulla carta il display di Sony Xperia 5 II ha tutto l’occorrente per entrare all’interno della fascia alta dei device consigliati da DxOMark, ma in realtà alcune piccole sbavature non permettono al device di Sony di brillare come dovrebbe. Il punteggio complessivo raggiunto dal terminale Android è pari a 78, ed è figlio della valutazione del display in alcuni specifici ambiti come ad esempio la leggibilità, la calibrazione del colore, la qualità del touch, le prestazioni durante la visione dei video e non solo.

Il display di Sony Xperia 5 II ha una buona calibrazione colore (sebbene sia presente una forte saturazione del blu), ma ha qualche difficoltà per quanto riguarda la leggibilità sotto la luce diretta del sole. In questo caso la luminosità massima del display non offre una visione chiara dei contenuti mostrati a schermo, soprattutto se si tratta di immagini e video con una forte presenza di colori scuri. Anche al buio, in alcuni casi, soprattutto attivando il filtro per la rimozione della luce blu, la leggibilità dei testi è leggermente compromessa.

Bene nel complesso l’esperienza utente durante l’utilizzo quotidiano, sebbene siano state notate alcune indecisioni circa la visualizzazione di video HDR10 e qualche tentennamento di troppo a livello del riconoscimento della posizione delle dita sul pannello touch.