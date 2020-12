In un mondo perfetto, prodotti come PureVPN sarebbero ridondanti per proteggere la privacy online: ogni utente dovrebbe poter scegliere liberamente quali dati condividere e con chi come diritto fondamentale, al pari della libertà di espressione. Purtroppo questo futuro, al momento, è solo auspicabile: proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali è un imperativo per molti utenti consapevoli, ma sul mercato sono davvero presenti una pletora di prodotti.

L’importanza di avere una VPN

Esistono tante buone ragioni per scegliere di utilizzare una VPN, tra tutte però spicca quella di proteggere al meglio la privacy degli utenti. Al giorno d’oggi la stragrande maggioranza di app e servizi, e persino il provider di servizi internet (ISP), cercano di conoscere quanto più è possibile sui propri utenti. Che sia la posizione geografica, anche approssimativa, o le abitudini di spesa, il tipo di dispositivo utilizzato e le parole di ricerca utilizzate, mai come oggi la privacy personale è a rischio. Per ripararsi da occhi indiscreti, una VPN si rivela estremamente utile.

Ad esempio, con una VPN attiva sul proprio smartphone Android possiamo:

Nascondere il tipo di traffico in uso sul device al provider di servizi internet ed evitare fenomeni come il throttling;

Accedere a servizi in streaming non disponibili nel proprio Paese;

Aggirare la censura in alcuni Paesi;

Proteggere la propria identità online e il tracciamento;

Risparmiare su viaggi aerei e prenotazioni alberghiere;

Scaricare e condividere file in modo anonimo, anche utilizzando reti peer-to-peer.

Un aspetto spesso sottovalutato è la giurisdizione in cui le aziende che offrono servizi VPN operano. Nei paesi delle alleanze 5 Eyes e 14 Eyes le VPN sono costrette dalla legge a collaborare con gli enti governativi nel caso di richiesta dati: PureVPN però ha il suo quartier generale ad Hong Kong e non è costretta a mantenere log delle attività degli utenti. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di PureVPN.

Tante feature nell’app Android PureVPN

Una buona VPN dovrebbe offrire ai propri utenti funzionalità in grado di assicurare un certo grado di protezione della privacy online, e rendere l’utilizzo del dispositivo quanto più anonimo è possibile quando si naviga sul web. L’app per Android di PureVPN raccoglie insieme alcune delle feature più desiderate dagli utenti, offrendo più di 6500 server in oltre 140 paesi a cui connettersi e la cifratura del traffico utilizzando l’algoritmo AES 256-bit.

L’app di PureVPN cerca di semplificare l’utilizzo anche per gli utenti meno esperti, mettendo a disposizione quattro modalità ottimizzate per la connessione:

Stream per la visione di contenuti multimediali su servizi come Netflix e Amazon Prime Video;

per la visione di contenuti multimediali su servizi come Netflix e Amazon Prime Video; Internet Freedom per accedere a tutti i contenuti sul web, priorizzando sicurezza e privacy anche a discapito della velocità;

per accedere a tutti i contenuti sul web, priorizzando sicurezza e privacy anche a discapito della velocità; Security/Privacy per chi necessità della massima protezione online;

per chi necessità della massima protezione online; File Sharing per ottimizzare la condivisione di file.

Con oltre 140 paesi tra cui scegliere è possibile mascherare l’indirizzo IP e far sì che siti web ed app pensino che il collegamento stabilito proviene da un’altra locazione geografica, aggirando le restrizioni come il geoblocking. Molto utile si rivela anche l’opzione Split Tunneling, che una volta attiva permette di utilizzare la connessione tramite VPN solo sulle app che desideriamo.

A questa si aggiunge la possibilità di effettuare il Port Forwarding, aprendo così manualmente le porte per connessioni in ingresso e in uscita, fondamentale per l’utilizzo a pieno potenziale di molti servizi di file sharing. È anche possibile lasciare che sia PureVPN stessa a scansionare lo smartphone Android e abilitare le porte necessarie al funzionamento dei servizi abilitando l’opzione Multi Port.

Sempre parlando di funzioni avanzate che non tutti i servizi VPN offrono possiamo annoverare il Kill Switch, ovvero uno switch globale che disattiva tutte le connessioni di rete nel momento in cui viene perso il collegamento con i server VPN.

Come risparmiare con l’offerta di Natale

In occasione delle festività natalizie incombenti, PureVPN offre uno sconto dell’88% per gli utenti che sottoscrivono un piano quinquennale. Normalmente il piano in abbonamento costa 9,60€/mese, ma usufruendo dell’offerta lo si paga 1,18€/mese. Si tratta di un’offerta molto ghiotta se siete interessati ad un servizio VPN ricco di funzioni avanzate: potete attivarla cliccando qui.

L’offerta prevede anche la garanzia di rimborso entro 31 giorni, permettendo così di provarla per un mese e decidere se sia il servizio giusto oppure no. Ovviamente, la promozione non è limitata soltanto all’app per smartphone Android, ma permette di utilizzare PureVPN anche su PC, Mac, iPhone e Smart TV. Nel caso il piano quinquennale dovesse essere troppo lungimirante, è presente anche un piano annuale che permette di risparmiare il 64%, con un costo mensile pari a 3,50€.

Informazione Pubblicitaria